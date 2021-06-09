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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Запутанная схема": Как болельщиков обманывают с билетами на Евро-2020

Елена Прошина
7 часов назад
Перед стартующим 11 июня чемпионатом Европы по футболу мошенники создали в интернете более 100 сайтов, на которых они предлагают приобрести билеты на матчи турнира. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на специалистов по информационной безопасности.
Как рассказал гендиректор Infosecurity Игорь Сергиенко, настоящие билеты на матчи Евро-2020 продаются за 40-185 евро (3,5-16 тыс. рублей). При этом мошенники предлагают приобрести их по цене от 15 тыс. до 400 тыс. рублей. Сергиенко также отметил, что зачастую злоумышленники обещают продать пропуск на любую игру чемпионата от лица УЕФА, администрации стадиона «Газпром Арена» или официальных билетных агентств.
Согласной информации Infosecurity, в сети с начала 2021 года появилось свыше 130 мошеннических сайтов, предлагающих купить билеты на матчи. При этом из них как минимум 12 фейковых сайтов на русском языке. На таких порталах мошенники призывают посетителей срочно покупать билеты. Вместе с тем на сайтах нет форм обратной связи, а в текстах присутствуют грамматические ошибки.
Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд сообщил изданию, что, согласно официальной информации, билеты на матчи Евро можно приобрести только на сайте УЕФА после регистрации, однако в реальности их можно купить и у реселлеров. Это, в свою очередь, затрудняет покупку настоящих билетов.
«Болельщики жалуются на запутанную схему регистрации и на официальном ресурсе УЕФА. Что тоже играет мошенникам на руку», — заявил специалист.
Евро-2020,Игорь Сергиенко,
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