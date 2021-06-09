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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Явная провокация": В РФС объяснили обращение в УЕФА из-за формы сборной Украины

Елена Прошина
5 часов назад
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков объяснил позицию организации, которая попросила УЕФА дать объяснения по поводу формы сборной Украины с изображением Крыма.
Спортивный функционер отметил, что комиссия УЕФА проигнорировала регламентные нормы, утвердив форму украинской команды в ее нынешнем виде.
"Конечно, я поддерживаю такой шаг. Я уже говорил, что надо высказать очень чёткую позицию по этому вопросу, сославшись на регламентные нормы, что было проигнорировано комиссией, которая утвердила форму сборной Украины. Очень правильное и обоснованное обращение РФС", — сказал он в интервью "Чемпионату".
Вместе с тем Колосков заявил о необходимости дать взвешенный ответ украинской стороне, действия которой являются "явной провокацией".
"Всё равно нам быть не может, потому что затрагиваются интересы государства. А во-вторых, это явная провокация, на которую надо ответить. Не истерией — снимемся, не поедем. А очень взвешенным и правильным, дипломатически корректным обращением. Я полностью поддерживаю такой подход. Он наиболее корректный", — отметил Колосков.
Напомним, накануне РФС обратился в УЕФА за разъяснениями по поводу формы сборной Украины с изображением Крыма. В организации считают, что утверждение этой экипировки создает прецедент, который позволит другим странам продвигать политические лозунги.
6 июня глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко разместил эскиз формы украинской сборной, в которой она будет выступать на играх чемпионата Европы по футболу. На майках футболистов будет размещен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Кроме того, там же появится контур Украины, включающий российский Крым и территории непризнанных республик Донбасса. 7 июня проект формы был утвержден УЕФА.
Евро-2020,Андрей Павелко,Вячеслав Колосков,РФС,УЕФА,
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