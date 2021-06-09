"Явная провокация": В РФС объяснили обращение в УЕФА из-за формы сборной Украины

Спортивный функционер отметил, что комиссия УЕФА проигнорировала регламентные нормы, утвердив форму украинской команды в ее нынешнем виде.

Вместе с тем Колосков заявил о необходимости дать взвешенный ответ украинской стороне, действия которой являются "явной провокацией".