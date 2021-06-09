«Мы не встанем на колено»: венгерский футболист устроил демарш

Что же будет на чемпионате Европы?

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Сборная Венгрии продолжает подготовку к Евро-2020, где её ждёт невероятно сложная жизнь. Подопечным итальянского специалиста Марко Росси предстоит сыграть с немцами, французами и португальцами, и шансы на выход из такой группы кажутся совсем призрачными. Накануне венгры провели контрольный матч с Ирландией, который завершился нулевой ничьей. Впрочем, итоговый результат отошёл на второй план на фоне события, случившегося на поле до стартового свистка.

Матч на стадионе «Ференц Суса» в Будапеште, вмещающем 13 500 зрителей, прошёл при большом скоплении фанатов. Ещё несколько месяцев назад такое сложно было представить. Ирландские футболисты перед началом встречи преклонили колено, выражая солидарность движению Black Lives Matter, — дело привычное. Местные болельщики освистали соперников, а защитник Венгрии Акош Кечкеш демонстративно указал на рукав, где красовалась надпись Respect (уважение). Многие игроки хозяев последовали примеру Кечкеша, но при этом на колено не встали.

Венгерская футбольная ассоциация ещё за день до матча опубликовала заявление по этому поводу.

«Основные ценности спорта – равные возможности, уважение к товарищам по команде и сопернику. Футбол, возможно, стал самым популярным видом спорта, потому что он принадлежит всем. Сборная Венгрии не только следует международным правилам, но и отдаёт должное всем, будь то соперник, болельщик или кто угодно. Наша федерация борется со всеми формами проявления ненависти. Правила ФИФА и УЕФА не допускают проявления политизации на футбольном поле и стадионе, с чем мы полностью согласны. Мы не выразим осуждение любой формы ненависти, если встанем на колено перед матчем. Поэтому не сделаем этого», — гласит текст заявления на официальном сайте организации.

Естественно, ирландцы остались недовольны поведением венгерских болельщиков.

«Весь стадион освистывал нас, когда мы стояли на коленях. Это очень неприятно. Подобная акция направлена на искоренение расизма из общества, это благое дело. Если честно, мы не ожидали такой реакции», — сказал темнокожий нападающий Адам Айда.

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни также не остался в стороне и выразил недовольство.

«Это плохая весть для Венгрии как для страны-организатора Евро. Мы ожидали поддержки, а не такой реакции. Я благодарен своим игрокам за акцию перед матчем. То, что нас освистали, — просто непостижимо».