«Мы не встанем на колено»: венгерский футболист устроил демарш

«Основные ценности спорта – равные возможности, уважение к товарищам по команде и сопернику. Футбол, возможно, стал самым популярным видом спорта, потому что он принадлежит всем. Сборная Венгрии не только следует международным правилам, но и отдаёт должное всем, будь то соперник, болельщик или кто угодно. Наша федерация борется со всеми формами проявления ненависти. Правила ФИФА и УЕФА не допускают проявления политизации на футбольном поле и стадионе, с чем мы полностью согласны. Мы не выразим осуждение любой формы ненависти, если встанем на колено перед матчем. Поэтому не сделаем этого», — гласит текст заявления на официальном сайте организации.
«Весь стадион освистывал нас, когда мы стояли на коленях. Это очень неприятно. Подобная акция направлена на искоренение расизма из общества, это благое дело. Если честно, мы не ожидали такой реакции», — сказал темнокожий нападающий Адам Айда.
«Это плохая весть для Венгрии как для страны-организатора Евро. Мы ожидали поддержки, а не такой реакции. Я благодарен своим игрокам за акцию перед матчем. То, что нас освистали, — просто непостижимо».