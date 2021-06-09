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Чемпионат Европы по футболу 2020

Созин: раз Дания не может справиться с нашими болельщиками — надо отобрать у неё Евро-2020

Чемпионат.comиещё 2
7 часов назад
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова начальника Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питера Даля, который ранее заявил, что рад запрету правительства Дании на въезд россиян на территорию Королевства. Напомним, этот запрет помешает болельщикам сборной России посетить матч группового этапа чемпионата Европы — 2020 по футболу Дания — Россия.
У Дании предложили отобрать Евро-2020 за отказ от российских болельщиков
Фото: EPAEPA
«Принятое решение о проведении чемпионата Европы в нескольких странах — правильное. Но потом произошёл коллапс — пандемия. И тут надо было переделывать формат и играть в одной или двух странах. Болельщики теперь в неравном положении. Заявление датской полиции, что они рады, что болельщиков из восточной Европы не пустят в страну, — дискриминация. Раз Дания не может справиться с нашими болельщиками — у неё надо отобрать чемпионат Европы-2020. Да, хотели, да, все были бы рады приехать, но раз вы не можете справиться — извините. А говорить, как они рады, что к ним не приедут болельщики, — это как вообще? Зачем тогда вообще турнир, если радоваться, что не будет болельщиков? Если УЕФА не примет меры, то и не надо делать чемпионаты в разных странах. В Дублине же поняли, что не смогут принять людей, — и отказались», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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