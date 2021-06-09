У Дании предложили отобрать Евро-2020 за отказ от российских болельщиков

«Принятое решение о проведении чемпионата Европы в нескольких странах — правильное. Но потом произошёл коллапс — пандемия. И тут надо было переделывать формат и играть в одной или двух странах. Болельщики теперь в неравном положении. Заявление датской полиции, что они рады, что болельщиков из восточной Европы не пустят в страну, — дискриминация. Раз Дания не может справиться с нашими болельщиками — у неё надо отобрать чемпионат Европы-2020. Да, хотели, да, все были бы рады приехать, но раз вы не можете справиться — извините. А говорить, как они рады, что к ним не приедут болельщики, — это как вообще? Зачем тогда вообще турнир, если радоваться, что не будет болельщиков? Если УЕФА не примет меры, то и не надо делать чемпионаты в разных странах. В Дублине же поняли, что не смогут принять людей, — и отказались», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.