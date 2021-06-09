Москва увидела в поляках угрозу безопасности на Евро

Как сообщает телеграм-канал Baza, несколько дней назад состоялось совещание штаба чемпионата Европы в России по безопасности, в нем принимали участие представители оргкомитета, Росгвардии
, МВД
и ФСБ
. Отдельное внимание уделили болельщикам из Польши — по мнению силовиков, именно от них стоит ждать провокаций. Билеты на матчи в Санкт-Петербурге купили около 2500 поляков.
В Санкт-Петербурге пройдут шесть игр группового этапа Евро-2020: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также один четвертьфинальный матч (2 июля).