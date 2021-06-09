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Чемпионат Европы по футболу 2020

В России выявили основную угрозу безопасности во время Евро-2020

Sport24иещё 2
6 часов назад
Штаб по безопасности российского оргкомитета Евро-2020 выявил основную угрозу во время предстоящего чемпионата Европы.
Москва увидела в поляках угрозу безопасности на Евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает телеграм-канал Baza, несколько дней назад состоялось совещание штаба чемпионата Европы в России по безопасности, в нем принимали участие представители оргкомитета, Росгвардии, МВД и ФСБ. Отдельное внимание уделили болельщикам из Польши — по мнению силовиков, именно от них стоит ждать провокаций. Билеты на матчи в Санкт-Петербурге купили около 2500 поляков.
«Российские и польские фанаты хорошо знакомы между собой. Многие помнят нападения поляков на русских во время чемпионата Европы-2012, но встречи происходили и после этого: буквально недавно группировка питерских фанатов ездила в Польшу для встречи с «коллегами». В общем, поляков ждет особая встреча в Северной столице», — пишет источник.
В Санкт-Петербурге пройдут шесть игр группового этапа Евро-2020: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также один четвертьфинальный матч (2 июля).
Евро-2020,Росгвардия,ФСБ,МВД,
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