Москва увидела в поляках угрозу безопасности на Евро

Штаб по безопасности российского оргкомитета Евро-2020 выявил основную угрозу во время предстоящего чемпионата Европы.

В Санкт-Петербурге пройдут шесть игр группового этапа Евро-2020: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также один четвертьфинальный матч (2 июля).