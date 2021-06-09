Предвкушая Евро-2020: Цены на аренду квартир в Петербурге взлетели

Посуточная аренда квартир в Санкт-Петербурге выросла в преддверии чемпионата Европы по футболу, пишут «Невские новости»

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«Евро-2021» стартует уже 11 июня. Санкт-Петербург станет одним из двенадцати городов – хозяев европейского первенства и примет семь матчей чемпионата.

Краткосрочная аренда в северной столице растет с мая, когда в городе начался туристический сезон: заработали фонтаны в Петергофе, стартовал сезон корюшки, белых ночей, навигации, международных форумов и городских праздников.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», со второй половины мая спрос на краткосрочную аренду квартир вырос на 33,1%.

Наибольшим спросом пользуются двухкомнатные и однокомнатные квартиры, а также студии: он увеличился на 35,8, 33,7 и 33,4 процентов соответственно.

Рост спроса на трехкомнатные квартиры составил 15,7%.

Цены на посуточную аренду выросли на 10% - с 2000 до 2200 рублей в среднем по городу.

По мнению аналитиков сервиса, в середине июня, в период проведения матчей «Евро-2021», спрос снова вырастет, увлекая за собой и цены.