Гаджиев рассказал, насколько серьёзной для сборной России является потеря Кудряшова

«Среди квалифицированных тренеров бытует мнение, что в три центральных защитника нужно играть, когда у тебя нет двух хороших представителей данного амплуа. Но есть и те, кто ни при каких обстоятельствах не отходят от данной схемы, например, Антонио Конте», — сказал Гаджиев в интервью RT.
«Ответ на этот был дан в игре с Болгарией. Тогда травма Кудряшова не повлияла на планы Черчесова, а мы смогли увидеть тройку защитников с Дмитрием Бариновым справа», — сказал он RT.
«Фёдор не настолько превосходит остальных, чтобы его отсутствие стало большой проблемой для команды. Но дело в том, что у нас в целом имеется дефицит защитников. Разве что Георгий Джикия соответствует требованиям. Другие смотрятся относительно неплохо, но их уровень невысок. В подобной ситуации может быть сложно найти замену.
Но давайте вспомним 2008 год. Тогда Гус Хиддинк перевёл Романа Широкова на позицию центрального защитника, а уже потом заменил на Дениса Колодина. Сейчас в обороне пробуют Баринова и пока сложно судить, получится ли у него. Дмитрий хорошо ведёт борьбу, да и позицию выбирает неплохо. Но прогнозировать что-то очень непросто», — сказал тренер RT.