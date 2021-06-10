Ломбертс: «В Бельгии спрашивают только о Дзюбе, но почти никто не сомневается в легкой победе»

«В Бельгии журналисты и обычные болельщики спрашивают меня только о Дзюбе, когда обсуждают российских игроков. Это значит, что его побаиваются. Но вообще у нас почти никто не сомневается, что Бельгия легко выиграет, поскольку в нашей команде более классные игроки.
Необходимо избегать большого количества физических контактов с ним (смеется). Он может хорошо убрать защитника в борьбе один в один за счет своей силы. Нельзя давать ему принимать мяч – нужно действовать на опережение», — сказал Ломбертс.