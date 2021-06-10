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Чемпионат Европы по футболу 2020

Ломбертс перед Евро: «В Бельгии спрашивают только о Дзюбе. Его побаиваются, но почти никто не сомневается в легкой победе»

Sports.ru
2 часа назад
Бывший защитник «Зенита» бельгиец Николас Ломбертс высказался в преддверии стартового матча Евро-2020 между сборными России и Бельгии, который состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.
Ломбертс: «В Бельгии спрашивают только о Дзюбе, но почти никто не сомневается в легкой победе»
Фото: Sports.ruSports.ru
«В Бельгии журналисты и обычные болельщики спрашивают меня только о Дзюбе, когда обсуждают российских игроков. Это значит, что его побаиваются. Но вообще у нас почти никто не сомневается, что Бельгия легко выиграет, поскольку в нашей команде более классные игроки.
Необходимо избегать большого количества физических контактов с ним (смеется). Он может хорошо убрать защитника в борьбе один в один за счет своей силы. Нельзя давать ему принимать мяч – нужно действовать на опережение», — сказал Ломбертс.
Евро-2020,Николас Ломбертс,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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