В четверг сборная России вылетит в Санкт-Петербург, где 12 июня проведет первый матч группового этапа чемпионата Европы. Соперником россиян будет команда Бельгии, начало встречи - 22:00 мск.

Лунев, Самошников и Евгеньев не вошли в окончательную заявку национальной команды на турнир.