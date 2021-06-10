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Чемпионат Европы по футболу 2020
Лунев, Самошников и Евгеньев 10 июня покинут расположение сборной России по футболу
ТАСС
и
ещё 8
1 час назад
Голкипер
Андрей Лунев
, защитники
Илья Самошников
и
Роман Евгеньев
в четверг покинут расположение
сборной России
по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
В четверг сборная России вылетит в Санкт-Петербург, где 12 июня проведет первый матч группового этапа чемпионата Европы. Соперником россиян будет команда Бельгии, начало встречи - 22:00 мск.
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Лунев, Самошников и Евгеньев не вошли в окончательную заявку национальной команды на турнир.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России также встретится с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
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