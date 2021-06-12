Украинской сборной удалось вляпаться уже во второй подряд скандал из-за своих маек. Не успел Киев объявить, что ему разрешили-таки оставить лозунг «Героям слава!», как УЕФА эти выдумки опроверг. Тем временем Азербайджан аннулировал визы сразу трем комментаторам «Матч-ТВ» – в отместку за их прежние поездки в Карабах. А ведь игры еще даже не начались. Каких еще политических скандалов ждать от Евро-2020?

В пятницу – в день открытия чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) – получил продолжение скандал с формой украинских футболистов, на которой изображена карта страны с силуэтом Крыма и бандеровский лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Руководство Украинского футбольного союза (УАФ) поймали на лжи.

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что фраза «Героям слава!» против которой категорически возражали в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), все же появится на форме национальной сборной. С УЕФА якобы удалось договориться . «Мы доказали, что «Слава Украине!», «Героям Слава!», Большой герб сборной на карте Украины – официальные футбольные символы нашей страны», – не без гордости сообщил Павелко в Facebook

Однако вскоре из Швейцарии прозвучало опровержение. В Европейском футбольном союзе разъяснили – нет, требование прикрыть политический и милитаристский слоган «Героем слава!» остается в силе. Более того, запрет будет контролироваться, подчеркнули в УЕФА: майку каждого футболиста будут проверять перед выходом на поле.

Киев по сути не скрывал, что пытался нарушить один из базовых принципов УЕФА – политический нейтралитет. Президент Владимир Зеленский прямо заявил: «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина». В ответ президент России Владимир Путин заявил, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – знак пренебрежения по отношению к волеизъявлению жителей полуострова.

«Главный скандал чемпионата уже случился. Украина уже навязывает нам свою повестку. Если два посторонних человека эту тему обсуждают, значит они тоже волей-неволей в этой повестке участвуют. Значит, провокация сработала. Кто обсуждает этот девиз сборной Украины, то есть девиз Организации украинских националистов и УПА, тот говорит уже не о футболе, а о политике», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший пресс-секретарь донецкого футбольного клуба «Шахтер» Руслан Мармазов.

Политтехнолог Марат Баширов уверен, что многие футболисты сборной Украины в глубине души недовольны своей формой. «То, что сделала киевская власть – это от истерики и бессилия. Очень хорошо, что УЕФА заставила убрать надпись и при этом разрешила оставить контур карты. В результате силуэт Украины стал почти незаметен, ведь он не контрастный, а вышитый», – отмечает эксперт.

Фейковый «победный компромисс» Павелко с УЕФА – явно не последний политический скандал, разразившийся вокруг ЧЕ-2020.

На этой неделе одна из 11 стран, которые будут принимать матчи чемпионата – Азербайджан, – отказал в аккредитации российскому спортивному журналисту Нобелю Арзуманяну. «Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана», – объявил вице-президент Ассоциации футбольных федераций республики Эльхан Мамедов . Арзуманяна обвинили в посещении «оккупированных территорий», то есть Нагорного Карабаха. Проблему пришлось решать на высшем уровне – России и УЕФА. За одного из самых известных футбольных комментаторов России, ведущего федерального канала «Матч-ТВ» вступился российский МИД . «Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА спасибо. Работаем дальше», – сообщила в четверг представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова

Но в пятницу выяснилось, что Баку отказал во въезде другим сотрудникам «Матч-ТВ» – комментаторам Михаилу Моссаковскому и Констанину Геничу. Об этом сообщила в Telegram-канале генпродюсер канала Тина Канделаки. Обоим журналистам также вменяется в вину посещение Карабаха – соответственно, в 2014 и 2009 годах. Даже если наш МИД опять вмешается, то Моссаковский и Генич рискуют не попасть на первый из матчей в Баку, намеченных уже на воскресенье.

Помимо украинского национализма и армяно-азербайджанских распрей в праздник спорта вторгается и западноевропейская политическая повестка. К примеру, игроки сборной Англии неоднократно обещали, что будут перед матчами вставать на одно колено – в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM). Это решение не встретило понимания даже у британских болельщиков.

На прошлой неделе, во время товарищеских матчей с Австрией и Румынией английские фанаты освистали коленопреклоненных футболистов. УЕФА пришлось выпускать специальное воззвание к болельщикам, где присутствовала такая фраза: «Любой игрок, который хочет добиться равенства между людьми, преклонив колено, получит это право».

Сборная Шотландии выпустила обращение, сводившееся к тому, что спортсмены, конечно, осуждают расизм, но на колени становиться не будут. А футболисты Чехии и Хорватии просто предупредили, что перед игрой с англичанами не последуют их примеру.

К слову, высказываются опасения, что и хорваты приедут со своей политической «повесткой» – в памяти свежи антисербские высказывания защитника сборной Домагоя Виды. Он, к слову, находится в действующем составе команды Хорватии. А косовские албанцы из швейцарской сборной Джердан Шакири и Гранит Джака, которые отличились возмутительным поведением во время игры с сербами в 2018-м, также приедут на ЧЕ-2020 в составе сборной Швейцарии.

«История ЧЕ и чемпионатов мира по футболу богата конфузами, – заметил исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. – Чего только не было в прошлом. Например, знаменитый плевок Франка Райкарда (игрока сборной Нидерландов) в немецкого футболиста Руди Феллера, спровоцированный как считается расистскими высказываниями немца».

Нынешний ЧЕ также наверняка будет сопровождаться политическими конфликтами, предполагает Данилов. «Главный риск – это расистские оскорбления с трибун из уст фанатов. Это наиболее частая проблема, – указал собеседник. – Скандалов на расовой почве на Западе стало явно больше, и сторонники BLM полагают, что это их заслуга – проблему расизма они сделали более «видимой». При этом многие игроки – например, темнокожий форвард Вилфрид Заа из английского клуба «Кристал пэлас» – считают, что BLM и акции с преклонением колен вовсе не способствуют борьбе с расовыми предрассудками, заметил Данилов. «Есть и те, кто считает, что ритуалы BLM вообще вредны. Вместо солидарности они вносят раскол в футбольный мир, втягивая его в политику», – сказал эксперт.

Второй риск связан с тем, что чиновники УЕФА, не будучи политиками, достаточно смутно представляют себе клубок противоречий в восточноевропейском футболе, отметил Данилов. «Поэтому разного рода провокации, как в истории матча Сербии и Швейцарии на российском ЧМ, остаются безнаказанными. В одних случаях карают строго за слова, которые, возможно, даже не были произнесены, в других не наказывают за откровенно политические жесты, которые себе позволяли этнические албанцы из швейцарской сборной», – подчеркнул эксперт.

«Традиционный третий риск – который вроде бы сведен к нулю ограничением на посещение арен и разнесением турнира по разным странам – побоища между болельщиками разных стран, – отметил Данилов. – Теоретически и они не исключены. Причем часто УЕФА закрывает на них глаза. К примеру, Чемпионат Европы в Польше и Украине. Тогда поляки целенаправленно избивали мирных болельщиков сборной России . Даже попало на орехи от поляков немецкому судье из резерва ЧЕ, – да так, что он оказался в больнице. Но в УЕФА этим не озадачились».

«Футбол – очень хорошая сцена, через которую можно проталкивать свои политические лозунги,

– в свою очередь посетовал Мармазов. – 13 июня, когда мы начнем смотреть матч Нидерланды–Украина, первое, о чем мы подумаем: «У ребят из сборной за шиворотом написан нацистский лозунг».

Политолог Баширов со своей стороны надеется, что после самого громкого скандала с Украиной, все остальные сборные будут теперь строго соблюдать спортивный дух состязаний. «В первую очередь, это относится к российской сборной. Мы должны быть, как говорится, «чище самого Цезаря», – уверен собеседник.