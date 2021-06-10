На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также изображен контур страны, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. В четверг УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы лозунг "Героям слава!"
Колосков отметил, что в правилах четко написано - кроме товарного знака, знака государства, номера и фамилии на форме ничего не должно быть. "Какие контуры? Можно создать такой прецедент, что начнут расписывать футболки, как хотят, получается, что Кипр завтра может разместить у себя на форме весь остров? Мы Аляску нарисуем?" - сказал Колосков.