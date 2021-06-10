"Спорт должен быть без политики": Песков о решении УЕФА по форме украинской сборной

Пескова попросили оценить решение организации удалить с формы лозунг «Героям слава», но оставить элемент карты с Крымом.

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.