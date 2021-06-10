Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

"Спорт должен быть без политики": Песков о решении УЕФА по форме украинской сборной

Елена Прошина
3 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о новом решении УЕФА касательно формы сборной Украины.
Пескова попросили оценить решение организации удалить с формы лозунг «Героям слава», но оставить элемент карты с Крымом.
"Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики", - приводит ответ Пескова "Спорт Экспресс".
Напомним, 10 июня в УЕФА отреагировали на обращение Российского Футбольного Союза (РФС) касательно формы сборной Украины для Евро-2020 и обязали украинскую сторону убрать с маек один из лозунгов. Как сообщили в УЕФА, карта Украины с Крымом на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Также в организации разрешили Украине оставить на форме слоган «Слава Украине», в УЕФА его сочли неполитическим. Вместе с тем второй слоган — «Героям слава» — Украину обязали убрать с футболок, поскольку в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.
Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.
Евро-2020,Дмитрий Песков,РФС,УЕФА,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители