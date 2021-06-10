На него жаловались в Украине — теперь он решает судьбу России

Первый матч сборной России на Евро-2020 — против Бельгии будет обслуживать бригада арбитров во главе с испанцем Антонио Матеу Лаосом. Матеу — очень колоритный персонаж: он наказывал Дембеле за длиный язык, ругался с Гвардиолой, бесил Коноплянку и жег в финале ЛЧ.

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Рассказываем все, что нужно о нем знать.

Что известно о Лаосе

*Матеу Лаосу — 44 года. Он начал судить еще в далеком 1992 году, прошел через все региональные лиги и в 1999-м дорос до профессионального уровня.

*В последние три года Лаос — один из самых прогрессирующих судей мира. Лишь в 2018 году он впервые получил право работать на чемпионате мира. Зато уже в 2021-м удостоился чести судить финал Лиги чемпионов — «Манчестер Сити» — «Челси».

*Главная фишка арбитра — активное взаимодействие с футболистами и тренерами на поле. Он никогда не отказывается от общения и в случае чего может впаять им жесткий выговор.

Как Лаос ругался с Гвардиолой

Конфликт между тренером «Манчестер Сити» и судьей случился три года назад — во время ответного матча «горожан» с «Ливерпулем» (1:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В конце первого тайма Лаос отменил гол Сане из-за офсайда. Пеп Гвардиола вскипел и в перерыве жестко наехал на судью. В итоге Лаос удалил тренера и в протоколе написал, что испанец его оскорблял.

После перерыва «Ливерпуль» забил два гола и выбил «Сити» из Лиги чемпионов, а Гвардиола еще раз наехал на Лаоса — теперь публично.

«Я не оскорблял его. Вел себя вежливо, был прав. Матеу Лаос — особенный парень. Ему нравится быть в центре внимания», — сказал Пеп.

Доводы тренера не подействовали на УЕФА , поэтому по настоянию Лаоса его дисквалифицировали на два матча.

Как Лаос наказал Дембеле

Матеу проучил французского вингера в концовке матча Ла Лиги «Барселона» — «Севилья» (4:0) в сезоне-2018/19. Во время спорного эпизода Дембеле решил на повышенных тонах поговорить с арбитром, за что вскоре поплатился.

Лаос удалил скандалиста с поля, а в послематчевом отчете написал, что Усман сказал ему: «Ты очень плох» и активно жестикулировал руками.

Еще на поле за партнера по команде пытался заступаться Лео Месси . Аргентинец уверял, что Дембеле не понимает испанского и вовсе не собирался критиковать судью.

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Тем не менее испанец был непреклонен. Оставил удаление в силе и в результате лишил дисквалифицированного Дембеле возможности сыграть против «Реала» в 10-м туре.

Почему на Лаоса жаловались в Украине

Матеу переходил «дорогу» не только французу, но и украинцам. После ничьей с загребским «Динамо» (2:2) в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19 полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка оспорил решение Лаоса назначить пенальти в ворота его команды. А потом и вовсе признался, что арбитр уже давно злит и достает его.

«Для меня это — не пенальти. Мяч не летел в сторону игрока. Он мешал Андрею (Пятову, голкиперу «Шахтера». — Sport24) выйти на мяч. Посмотрите, где был мяч, но этот судья достает везде нас, особенно меня.

Сталкивался с Лаосом 10 раз на футбольном поле. Девять матчей были такими. Был момент, когда на мне фолили сзади, соперник делал это много раз. Можно было посадить на карточку, а он дал им провести контратаку. Поговорил с Лаосом — несколько следующих действий было в нашу сторону», — жаловался Коноплянка «Футбол 1/2».

Как Лаос жег в финале Лиги чемпионов

Последний из перформансов Матео Лаоса случился в финале Лиги чемпионов. Арбитр отлично отсудил матч «Сити» и «Челси», однако все равно стал одним из самых заметных людей на поле.

Во-первых, он героически выдержал прессинг игроков «Манчестер Сити», которые набросились на него после ситуации с «рукой» Джеймса в своей штрафной. Тогда судья жестко осадил несогласных, уверенно хлопая себя по плечу.

Во-вторых, Матеу придумал очень комичный способ показывать желтую карточку. После столкновения Рюдигера с Де Брюйне Лаос помог немцу подняться и сразу его «предупредил».

В-третьих, испанец расплакался после финального свистка от избытка чувств и оказался в объятиях босса судей УЕФА Роберто Розетти

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