Переговоры с УЕФА: Украина попытается сохранить на форме запрещённый лозунг

Ранее 10 июня в УЕФА отреагировали на обращение Российского Футбольного Союза
(РФС) касательно формы сборной Украины для Евро-2020 и обязали украинскую сторону убрать с маек один из лозунгов. Как сообщили в УЕФА, карта Украины с Крымом на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН
признаёт соответствующие границы государства. Также в организации разрешили Украине оставить на форме слоган «Слава Украине», в УЕФА его сочли неполитическим. Вместе с тем второй слоган — «Героям слава» — Украину обязали убрать с футболок, поскольку в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.