Кто победит на Евро-2020: СМИ обозначили четвёрку фаворитов

Перед стартом чемпионата Европы по футболу, до которого осталось три дня, издание News.ru оценило шансы сборных-фаворитов на победу в турнире.

Автор издания Михаил Потапов отметил, что победителя Евро-2020 предсказать сложнее, чем когда-либо, из-за корректив, которые может внести в составы коронавирус.

Говоря о сборной России , журналист сразу вычеркнул команду из списка фаворитов, заявив, что у команды Станислава Черчесова в разы больше шансов не выйти из группы, чем дойти даже до полуфинала.

Национальная команда Украины, по словам Потапова, обладает заметно более сильным составом, нежели российская сборная. В украинской команде выделяются такие игроки, как Зинченко, Малиновский и Ярмоленко, играющие в сильнейших европейских чемпионатах. Вместе с тем команду Шевченко также нельзя назвать претендентом на победу.

Главным фаворитом турнира News.ru называет сборную Франции, которая победила на чемпионате мира в Росиии три года назад и была на голову сильнее своих оппонентов. С тех пор, как отметил Потапов, команда стала еще сильнее. У французов выделяется связка игроков Канте — Погба в центре поля, а в линии атаки у них есть мировая звезда - Килиан Мбаппе.

Фаворитом номер два издание назвало сборную Бельгии, которая играет с россиянами в одной группе.

"Бельгийцы уже несколько лет занимают первое место в рейтинге ФИФА, они с лёгкостью громят всех в отборах, на больших турнирах также проходят в большие стадии (полуфинал на ЧМ-2018) и сейчас готовы выйти в финал, как никогда прежде", - говорится в статье.

Еще одна сборная, которая может победить на Евро - национальная команда Англии. В этом году у нее "слишком мощный, чтобы не восприниматься всерьёз", пишет автор.

"Такого не было даже в предыдущем золотом поколении: там были Лэмпард, Джеррард, Скоулз и Бекхэм, в атаке — Руни и Оуэн, а сейчас разнообразия побольше", - заявил Потапов.