«Героям Слава! Честь и достоинство не продаются за газ и нефть!» — пишет один из пользователей.
«Какая ваша цена,«паны» из УЕФА? может рубль, может два? Слава Украине!!! Героям Слава!!!!».
«Слава Украине! Героям слава! Украина — защита для Европы и цивилизации мира! Эти слова — святые слова!»
«Слава Украине! Слава Героям!» каждый из нас, кто от имени Украины борется за ее имя — ГЕРОЙ, и не имеет значения, политик он, музыкант, футболист, или военный».
«Почему бы не требовать изменений в командной форме России и не снять её с чемпионата всей командой внутри? Сколько бы вы взяли за ЭТО? Мы начнем финансирование толпой. Слава Украине! Слава героям!».