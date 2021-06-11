У топ-сборных перед Евро масса проблем

Неужели чемпионат Европы выиграет андердог?

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Последние 30 лет чемпионаты Европы на удивление цикличны: один раз выигрывает андердог, потом дважды фавориты. Всё началось в 1992-м, когда Дания сенсационно взяла трофей. Потом два турнира выиграли очевидные претенденты – Германия и Франция. 2004-й – удивительная Греция. Дальше дубль у Испании и в 2016-м – Португалия, от которой этого никто не ожидал. Казалось бы, 2021 год не лучший момент для сюрпризов. Но есть немало предпосылок к тому, что они будут. Ведь у фаворитов хватает проблем.

Начнём с Бельгии – самой приближённой к России сборной. Букмекеры включают команду в тройку фаворитов всего турнира. Но у парней Роберто Мартинеса , несмотря на трендовую схему 3-4-3, есть проблемы с составом. С одной стороны, даже на скамейке у бельгийцев можно разыскать топ-звёзд, однако лидеров – единицы. И не все готовы с первых же матчей включиться в борьбу. Речь в первую очередь о Кевине де Брёйне, Эдене Азаре и Акселе Витселе. Первого ждут к матчу с Данией, но не конца понятно, как быстро он сможет полностью включиться в турнир, на второго до сих пор надеются только большие оптимисты, а прогноз по третьему – 1/8 или четвертьфинал. До этого Мартинесу придётся придумывать, как делать результат без них. Николас Ломбертс интервью «Чемпионату» заявил , что единственная проблема у Бельгии – возраст защитников.

– Заметных слабостей, честно говоря, нет. Неслучайно Бельгия занимает сейчас первое место в рейтинге ФИФА. На каждой позиции у нас по два топ-игрока, которые в большинстве своём выступают за топ-клубы. Может, линия обороны становится чуть медленнее, так как наши защитники не молодеют, но и это не проблема, ведь сборная Бельгии играет в три или пять человек сзади. К тому же Денайер из «Лиона» довольно быстр и молод, – сказал он.

Конечно, результат сборной в первую очередь зависит от формы КДБ. Если полузащитник сможет оперативно залететь в тактические идеи Мартинеса, команда вновь станет фаворитом. А если нет? Тогда в местной федерации вполне могут посчитать, что пятилетний период тренера в команде пора заканчивать.

Сборная Франции может нагадить разве что сама себе. У Дешама в отличие от остальных нет проблем с составом и своими звёздами он может делиться с другими. Однако RMC Sport перед турниром неожиданно выкатил инсайд, что внутри команды не всё так гладко: поссорились Оливье Жиру и Килиан Мбаппе. Якобы форвард «Челси» недоволен, что многие его партнёры слишком много берут игру на себя. Нападающий «ПСЖ» воспринял это на свой счёт, закрылся от всех остальных. Сейчас, по данным источника, Дешам возвращает молодую звезду в командную атмосферу, но пока получается не очень. А тут еще и Гризманн перед самом стартом группового этапа получил ушиб голени. При таком раскладе, если главные звёзды переругаются, а остальные травмируются, у Франции возникнут проблемы. С другой стороны, Дешам почти за 10 лет работы точно понял, как разрешать неприятные ситуации. Нет причин думать, что не справится и в этот раз.

А вот у Португалии проблемы наверняка возникнут уже в группе. И дело не только в том, что соперники Франция, Германия и Венгрия, дело в Криштиану Роналду. 36-летний нападающий невзрачно провёл последний сезон за «Юве» и есть ощущение, что депрессией он заразит всю команду. Перед турниром КриРо много говорил о мотивации и заявил, что хочет победить на предстоящем Евро ничуть не меньше, чем в 2004-м. Но если у него что-то не заладится, это навредит действующим чемпионам. Португальцы по-прежнему нацелены на игру именно через свою звезду, заменить его равноценно невозможно, поэтому если Роналду не начнёт тащить с первого же матча, не избежать проблем. Всё-таки у немцев более сбалансированный состав, а французы – фавориты. Так и ещё неприятная сборная Венгрии. При негативном раскладе португальцы вообще могут пролететь мимо плей-офф. Но вряд ли это заставит Роналду уйти. Ведь всего через год – чемпионат мира в Катаре.

В Хорватии ситуация похожа на португальскую. Главные звёзды, которые зажгли три года назад в России, либо постарели, либо ушли из сборной. А новые пока не так круты. Конечно, без Манджукича, Ракитича, Субашича придётся тяжело. Даже ветераны, которые остались, жалуются, что в команде больше нет химии, а молодёжь относится к сборной недостаточно серьёзно. В общем, сейчас в успех не верит даже сама команда. Так что можно ожидать пару новых раскрывшихся звёзд, но вряд ли что-то большего.