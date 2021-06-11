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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Можем только сожалеть": бельгийцам и финнам посоветовали не ездить в Россию на Евро

Елена Прошина
1 час назад
Власти некоторых стран рекомендовали своим гражданам воздержаться от посещения матчей чемпионата Европы по футболу в России. Об этом рассказал гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.
"К сожалению, правительства некоторых стран издали рекомендации для граждан не посещать некоторые государства, в числе которых оказалась и Россия. Но здесь мы поделать ничего не можем. Мы можем только сожалеть об этом. Обоснованно это решение или нет — судить не нам. Наверное, какое-то количество болельщиков это могло остановить", — заявил функционер в интервью "СЭ", уточнив, что соответствующие рекомендации своим гражданам дали правительства Бельгии и Финляндии.
Вместе с тем Сорокин сообщил, что на матчах Евро в Санкт-Петербурге ожидается большое количество болельщиков, большая часть из которых - россияне. При этом в город также приедет значительное число граждан Финляндии.
"Точное количество вам не назову, но их будут тысячи. Половину стадиона они не заполнят, все равно большая часть болельщиков — россияне. По трем дополнительным матчам мы пока ничего с уверенностью сказать не можем, потому что продажи еще идут. Для такого турнира это крайне непривычная ситуация, потому что к этому моменту обычно все уже продано и география болельщиков известна. Но такова реальность — все были готовы к последствиям резких изменений. Наиболее значительное число иностранных болельщиков прибудет из Финляндии — в силу географической близости. Но будут и шведы, и поляки, чуть меньше бельгийцев. То есть болельщики будут, но не в ошеломляющем количестве", — отметил глава оргкомитета.
Стадион в Санкт-Петербурге примет семь матчей чемпионата Европы по футболу. 12 июня там сыграют Бельгия и Россия, 14 июня – Польша и Словакия, 16 июня – Финляндия и Россия, 18 июня – Швеция и Словакия, 21 июня – Финляндия и Бельгия, а 23 июня – Швеция и Польша. Также на арене 2 июля будет сыгран один из четвертьфиналов турнира.
Евро-2020,Алексей Сорокин,
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