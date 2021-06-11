Вместе с тем Сорокин сообщил, что на матчах Евро в Санкт-Петербурге ожидается большое количество болельщиков, большая часть из которых - россияне. При этом в город также приедет значительное число граждан Финляндии.

Стадион в Санкт-Петербурге примет семь матчей чемпионата Европы по футболу. 12 июня там сыграют Бельгия и Россия, 14 июня – Польша и Словакия, 16 июня – Финляндия и Россия, 18 июня – Швеция и Словакия, 21 июня – Финляндия и Бельгия, а 23 июня – Швеция и Польша. Также на арене 2 июля будет сыгран один из четвертьфиналов турнира.