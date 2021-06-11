Расписание матчей Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу стартует в ближайшую пятницу, 11 июня. Турнир будет продолжаться ровно месяц - до 11 июля. Матчи Евро-2020 примут 11 городов - Лондон, Мюнхен, Рим, Амстердам, Бухарест, Баку, Севилья, Копенгаген, Будапешт, Глазго, а также российский Санкт-Петербург.