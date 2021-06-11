Расписание матчей Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу стартует в ближайшую пятницу, 11 июня. Турнир будет продолжаться ровно месяц - до 11 июля. Матчи Евро-2020 примут 11 городов - Лондон, Мюнхен, Рим, Амстердам, Бухарест, Баку, Севилья, Копенгаген, Будапешт, Глазго, а также российский Санкт-Петербург.
24 команды-участницы турнира разбили на шесть групп, по четыре сборной в каждой.
Расписание матчей группового этапа Евро-2020 выглядит так:
1-й тур:
Турция — Италия (группа A), 22:00
Уэльс — Швейцария (группа A), 16:00
Дания — Финляндия (группа B), 19:00
Бельгия — Россия (группа B), 22:00
Англия — Хорватия (группа D), 16:00
Австрия — Северная Македония (группа C), 19:00
Нидерланды — Украина (группа C), 22:00
Шотландия — Чехия (группа D), 16:00
Польша — Словакия (группа E), 19:00
Испания — Швеция (группа E), 22:00
Венгрия — Португалия (группа F), 19:00
Франция — Германия (группа F), 22:00
2-й тур:
Финляндия — Россия (группа B), 16:00
Турция — Уэльс (группа A), 19:00
Италия — Швейцария (группа A), 22:00
Украина — Северная Македония (группа C), 16:00
Дания — Бельгия (группа B), 19:00
Нидерланды — Австрия (группа C), 22:00
Швеция — Словакия (группа E), 16:00
Хорватия — Чехия (группа D), 19:00
Англия — Шотландия (группа D), 22:00
Венгрия — Франция (группа F), 16:00
Португалия — Германия (группа F), 19:00
Испания — Польша (группа E), 22:00
3-й тур:
Италия — Уэльс (группа A), 19:00
Швейцария — Турция (группа A), 19:00
Украина — Австрия (группа C), 19:00
Северная Македония — Нидерланды (группа C), 19:00
Финляндия — Бельгия (группа B), 22:00
Россия — Дания (группа B), 22:00
Хорватия — Шотландия (группа D), 22:00
Чехия — Англия (группа D), 22:00
Швеция — Польша (группа E), 19:00
Словакия — Испания (группа E), 19:00
Португалия — Франция (группа F), 22:00
Германия — Венгрия (группа F), 22:00