«Хотят нас поиметь»: Кавазашвили осудил раздачу пива во Львове за голы в ворота России

Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили
отреагировал на информацию о бесплатной раздаче пива во Львове за пропущенные сборной России
голы.
По словам ветерана футбола, соответствующая инициатива является провокацией.
"Провокации бывают различные. Хочу привести в пример юмориста Семёна Слепакова, который говорил очень хорошие вещи, мол, Германия нас не любит, США нас не любит, Англия нас не любит и хотят нас поиметь. На все такие выпады различных формирований плевать хотелось. У них много пива, чтобы раздать своим гражданам?" — привело его слова издание News.ru.
Вместе с тем Кавазашвили выразил мнение, что львовские любители футбола не получат бесплатного пива, так как Россия победит в матче с бельгийцами, не пропустив при этом голов.
"А я так скажу: Россия обыграет Бельгию 1:0. Если так случится, то жаждущих среди граждан Львова будет очень много, они не получат и кружки пива", — добавил он.
Ранее организаторы фестиваля во Львове объявили в Instagram, что будут бесплатно раздавать посетителям 100 бокалов пива за каждый пропущенный сборной России гол в матче первого тура Евро-2020, в котором команда встретиться с Бельгией.