Свищеву угрожают из-за его критики формы сборной Украины

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Сначала Союз европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА) одобрил форму национальной команды, однако после запроса Российского футбольного союза
(РФС) организация потребовала убрать с внутренней части воротника «Героям слава!», так как в сочетании с первой частью слоган является «явно политическим по своей природе».