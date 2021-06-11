Немецкого журналиста лишили аккредитации на Евро в России

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первый матч для нашей команды на турнире состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Соперник — сборная Бельгии.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.