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Чемпионат Европы по футболу 2020

Немецкого журналиста лишили аккредитации на Евро в России

Газета.Ru
2 часа назад
Немецкий журналист Роберт Кемпе, который работает на телеканале WDR, лишен аккредитации на матчи Евро-2020 в России, передает RMC Sport.
Немецкого журналиста лишили аккредитации на Евро в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Это недопустимое посягательство на свободу печати еще раз показывает, что Россия не желает видеть критических статей и что это в дальнейшем сказывается на журналистах», — заявили в Ассоциации журналистов Германии.
Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первый матч для нашей команды на турнире состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Соперник — сборная Бельгии.
Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.
Ранее комментатор Нобель Арустамян обвинил власти Азербайджана в дискриминации армян.
Евро-2020,Станислав Черчесов,
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