В Риме начался чемпионат Европы по футболу

В рамках мероприятия исполнители Мартин Гаррикс , Боно и Эдж представят песню We Are The People. В церемонии также примут участие бывшие игроки сборной Италии Франческо Тотти Алессандро Неста . На стадионе может присутствовать 16 тысяч болельщиков.