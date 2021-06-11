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Чемпионат Европы по футболу 2020

В Риме начался чемпионат Европы по футболу

Lenta.ruиещё 4
2 часа назад
В итальянском Риме на арене «Стадио Олимпико» началась церемония открытия чемпионата Европы по футболу. Трансляция доступна на сайте Первого канала.
В Риме начался чемпионат Европы по футболу
Фото: UEFA.comUEFA.com
В рамках мероприятия исполнители Мартин Гаррикс, Боно и Эдж представят песню We Are The People. В церемонии также примут участие бывшие игроки сборной Италии Франческо Тотти и Алессандро Неста. На стадионе может присутствовать 16 тысяч болельщиков.
В матче открытия сыграют национальные команды Италии и Турции. Матч между командами начнется в 22:00 по московскому времени. Группа А также представлена сборными Швейцарии и Уэльса, которые встретятся 12 июня.
Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Финал пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Евро-2020,Футбол,Мартин Гаррикс,Франческо Тотти,Алессандро Неста,
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