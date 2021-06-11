Черчесов отметил сильный состав сборной Бельгии

В частности, он заявил, что у «красных дьяволов» очень сильный состав. По его словам, на каждой позиции у бельгийцев выступает сильный игрок.
Также наставник подчеркнул, что тщательно изучал тактику соперника и сделал соответствующие выводы.
«Но мы всегда говорим игрокам, что нужно обращать больше внимания на себя. Мы моделировали какие-то тактические вещи на тренировке», – добавил Черчесов для пресс-службы РФС.
Напомним, матч сборных России и Бельгии состоится 12 июня и пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», а стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.