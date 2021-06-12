Сборная России огласила состав на матч с бельгийцами

Встреча состоится в Санкт-Петербурге, начало игры запланировано на 22:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).