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Чемпионат Европы по футболу 2020

Дзюба и Баринов вошли в стартовый состав сборной России на матч Евро с бельгийцами

ТАССиещё 19
1 час назад
Сборная России огласила стартовый состав на первый матч чемпионата Европы по футболу с командой Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.
Сборная России огласила состав на матч с бельгийцами
Фото: ТАССТАСС
Встреча состоится в Санкт-Петербурге, начало игры запланировано на 22:00 мск.
Чемпионат Европы проходит в 11 городах. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
Евро-2020,Далер Кузяев,Артем Дзюба,Антон Шунин,Георгий Джикия,Дмитрий Баринов,Андрей Семенов,Юрий Жирков,Роман Зобнин,Магомед Оздоев,Александр Головин,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,
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