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Чемпионат Европы по футболу 2020

Футболист сборной Дании Эриксен пришёл в сознание

RT на русскомиещё 29
2 часа назад
Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, потерявший сознание во время матча чемпионата Европы по футбол с Финляндией, пришёл в себя.
Футболист сборной Дании Эриксен пришёл в сознание
Фото: ReutersReuters
После вбрасывания мяча из-за боковой линии на 44-й минуте 29-летний хавбек без сознания упал на газон. Врачи клуба и медицинские бригады стадиона оказали неотложную помощь футболисту, приведя его в сознание, после чего он был госпитализирован.
Ранее стало известно, что матч Евро-2020 Дания — Финляндия остановлен.
Евро-2020,Кристиан Эриксен,
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