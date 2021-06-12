Футболист сборной Дании Эриксен пришёл в сознание

После вбрасывания мяча из-за боковой линии на 44-й минуте 29-летний хавбек без сознания упал на газон. Врачи клуба и медицинские бригады стадиона оказали неотложную помощь футболисту, приведя его в сознание, после чего он был госпитализирован.