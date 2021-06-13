Сенсации не случилось: как Бельгия разгромила Россию

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Чемпионат Европы, который стартовал 11 июня, уже принес несколько обсуждаемых событий, в числе которых и разгромная победа Италии над Турцией, и сенсационный успех Финляндии в матче Данией после того, как Кристиан Эриксен был отправлен в больницу из-за проблем с сердцем.

А вот матч России и Бельгии сюрпризов не принес – российские футболисты в Санкт-Петербурге проиграли бельгийцам со счетом 0:3.

Интересный момент произошел за несколько секунд до стартового свистка. Футболисты сборной России не стали поддерживать акцию Black Lives Matter ("Жизни черных важны") и не встали на одно колено, за них это сделали бельгийские игроки. Российские трибуны жест не оценили, бельгийцев освистали.

Счет в матче был открыт уже спустя девять с небольшим минут после свистка: именно столько сборная России продержалась против первого номера рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

Бельгийская команда реализовала первый же свой момент: защитник Андрей Семенов пытался остановить подачу, но сделал это так неуклюже, что переправил мяч прямо нападающему сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который воспользовался ситуацией и переиграл Антона Шунина, отправив снаряд в ворота. В момент получения мяча бельгиец находился в офсайде, но поскольку пас ему отдал Семенов, гол был оформлен по правилам.

Через четыре минуты и у ворот бельгийцев возник достаточно опасный момент. Головин от угла поля совершил навес в центр штрафной, где Фернандес продавил защитника и пробил головой — прямо в Куртуа. А на 19-й минуте Семенов ошибся достаточно серьезно. Защитник сделал неудачную поперечную передачу, которую перехватил Лукаку. Джикия был вынужден пойти в подкат, но бельгийский игрок Дендонкер все же нанес удар по воротам, который, к счастью, получился неточным.

На 26-й минуте произошло серьезное столкновение, от которого замерли сердца – особенно на фоне произошедшего с игроком Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание в матче с Финляндией. Врачи были вынуждены его реанимировать, после чего футболист был доставлен в больницу. В матче же Бельгии и России столкнулись Далер Кузяев с Тимоти Кастанем. И если бельгийский тренер сразу же провел замену, то россиянин еще намеревался продолжить игру, но через несколько минут вместо него вышел Денис Черышев

Второй гол сборная Бельгии создала буквально из ничего. После подачи с левого фланга Шунин совершил серьезную ошибку, неудачно отбив мяч перед собой прямо в ноги Томы Менье , который минутами ранее сменил Кастаня.

Через пару минут после гола стало тревожно за Юрия Жиркова. Ветеран сборной России, прихрамывая, покинул пределы поля, помощь ему оказал медицинский штаб. Через несколько минут футболист смог вернуться в игру, провел еще несколько минут, но затем Черчесов все же был вынужден заменить игрока – вместо Жиркова вышел Вячеслав Караваев

В перерыве тренерский штаб сборной России провел еще одну замену – Игорь Дивеев вышел в защиту вместо Дмитрия Баринова. В первые минуты второго тайма ни у россиян, ни у бельгийцев не получалось толком создавать остроту у ворот. Дзюбу постоянно накрывали игроки бельгийской команды, не давая нападающему развернуться в штрафной после передач, которые находили его после пасов Головина. А на 63-й минуте Черчесов принял решение об обратной замене – поле покинул Черышев, вместо которого появился Алексей Миранчук . Также заменен был Зобнин, вместо него доигрывать вышел Максим Мухин

Второй тайм оказался куда менее богатым на события. Бельгийские футболисты успокоились после двух забитых мячей, но продолжали уверенно контролировать ход поединка. Отодвинуть игру к воротам Тибо Куртуа россиянам никак не удавалось. Дзюба несколько раз забирался в положение вне игры, и было видно, что капитан сборной устал, однако к середине второго тайма замен у России больше не осталось.

Бельгия в конце встречи уже уверенно контролировала мяч в центре поля, а у России не оставалось сил на прессинг, что сыграло их соперникам на руку. Менье отдал передачу на ход Лукаку, который совершил рывок, уверенно обыграл Дивеева и пробил низом в ближний угол, оформив дубль в этом противостоянии.

Спустя несколько минут Россия получила шанс отыграть хотя бы один мяч. Был назначен опасный удар в полуметре от штрафной, но Алексей Миранчук отправил мяч мимо ворот. В скором времени прозвучал финальный свисток, ознаменовавший победу Бельгии над Россией со счетом 3:0.