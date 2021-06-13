«Брёвна»: болельщики требуют отставки Черчесова

Сборная России
ожидаемо с треском провалилась на старте чемпионата Европы — 2020. После поражения бельгийцам (0:3) болельщики вновь требуют отставки главного тренера Станислава Черчесова
, недоумевают от присутствия в составе Юрия Жиркова
.
Спустя три года после довольно успешного выступления на чемпионате мира — 2018 ожидалась борьба. Однако вместо этого сборная России сумела пробить в створ Бельгии только раз.
От этого становится особенно грустно. Но, как правильно заметил один из пользователей Twitter, «ноль мысли в атаке, полное отсутствие рисунка игры».
И вроде бы удивляться здесь нечему. Как любят в России говорить, «соперник обыграл нас на классе». Только вот, кажется, дело совсем не в противниках. Пока развиваются другие, российская команда продолжает двигаться в обратную сторону. Один из болельщиков связывает это непосредственно с главным тренером.
Деградация нынешней команды очевидна. Как минимум необходимо менять тренера и состав процентов на 60, — написал болельщик.
Такого же мнения придерживается и другой фанат. Правда, он убеждён, что наставника нужно увольнять задним числом.
Вы только представьте это усатое лицо, когда заходит в техническую зону Дюков и говорит: «Ты что тут делаешь, Стасик? Ты ж уволен вчера», — фантазирует болельщик.
Но что мы всё об итоге. На поле события развивались довольно интересно. Правда, только в одну сторону. Первый гол в ворота российской сборной забили уже на 10-й минуте. После прорыва бельгийцев в российскую штрафную зону Андрей Семёнов
не смог выбить мяч, позволив Лукаку развернуться к воротам и пробить точно в угол ворот Антона Шунина
.
Затем увеличить счёт бельгийцы смогли на 34-й минуте. После подачи с левого фланга Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Тома Менье, который отправил мяч в нижний угол ворот: 2:0.
Один из пользователей социальной сети предположил, как выглядела раздевалка российской команды в перерыве.
Но даже не два гола по итогам первого тайма удивили фанатов. На 30-й минуте Станислав Черчесов выпустил Дениса Черышева
. А уже на 63-й вновь отправил полузащитника на скамейку. И это при том, что хавбек довольно уверенно вёл себя на поле.
Черышев получает мяч в центре поля и находится с ним несколько секунд, пока его не накрывают. За это время никто не ускорился и не предложил себя для передачи, — негодует пользователь.
Самое неприятное, конечно, что команда проиграла в День России. И болельщики не смогли упустить этот момент, поздравив всех с праздником.
А тем временем «Евроспорт» напомнил о зарплатах главных тренеров сборных. Черчесов как раз входит в топ-5.
Ну ничего. Впереди матчи с Данией и Финляндией. Правда, в Twitter продолжают «верить» в сборную и уже сейчас предрекают вылет с турнира. Ведь «главное не победа, а участие».
И пока одни свирепо «гасят» сборную, кто-то признаёт, что вовсе не видел смысла смотреть эту игру. Всё было слишком очевидно с самого начала.
Видимо, только чудо могло спасти команду от поражения. Или же артист Филипп Киркоров
, который до этого посещал тренировку национальной команды. Тогда, если кто забыл, он перепутал Марио Фернандеса
с Магомедом Оздоевым. Да и с отчеством Черчесова, откровенно говоря, не справился.
Бытует мнение, что на поле даже певец выглядел бы солиднее.
В любом случае «наши как обычно», напоминает один из пользователей, подкрепив фразу картинкой бревна.