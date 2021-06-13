«Брёвна»: болельщики требуют отставки Черчесова

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Спустя три года после довольно успешного выступления на чемпионате мира — 2018 ожидалась борьба. Однако вместо этого сборная России сумела пробить в створ Бельгии только раз.

мы в 2018: радуемся голам



мы в 2021: радуемся, что мяч обработали#Евро2020 #БельгияРоссия— джанетт из бурундукоff (@smilke_) June 12, 2021

От этого становится особенно грустно. Но, как правильно заметил один из пользователей Twitter, «ноль мысли в атаке, полное отсутствие рисунка игры».

Ноль мысли в атаке.

Полное отсутствие рисунка игры.

Днище, одним словом.#БельгияРоссия— Ali Aliev (@Metal_Machine66) June 12, 2021

И вроде бы удивляться здесь нечему. Как любят в России говорить, «соперник обыграл нас на классе». Только вот, кажется, дело совсем не в противниках. Пока развиваются другие, российская команда продолжает двигаться в обратную сторону. Один из болельщиков связывает это непосредственно с главным тренером.

Деградация нынешней команды очевидна. Как минимум необходимо менять тренера и состав процентов на 60, — написал болельщик.

Потом при разборе игры многие будут говорить про силу Бельгии, а по факту просто сборной России нужны радикальные изменения, чтобы прекратить позор. Деградация нынешней команды очевидна. Как минимум необходимо менять тренера и состав процентов на 60.#EURO2020 #БельгияРоссия— ТЕПЛО ФЕВРАЛЯ (@teplofevralya) June 12, 2021

Такого же мнения придерживается и другой фанат. Правда, он убеждён, что наставника нужно увольнять задним числом.

Вы только представьте это усатое лицо, когда заходит в техническую зону Дюков и говорит: «Ты что тут делаешь, Стасик? Ты ж уволен вчера», — фантазирует болельщик.

Лучшее, что сейчас может сделать @rfsruofficial, это уволить Черчесова за 10 минут до финального свистка. Задним числом. Вы только представьте это усатое лицо, когда заходит в техническую зону Дюков и говорит: «Ты что тут делаешь, Стасик? Ты ж уволен вчера»...#БельгияРоссия— Поток Сознания (@brainbluff) June 12, 2021

Но что мы всё об итоге. На поле события развивались довольно интересно. Правда, только в одну сторону. Первый гол в ворота российской сборной забили уже на 10-й минуте. После прорыва бельгийцев в российскую штрафную зону Андрей Семёнов не смог выбить мяч, позволив Лукаку развернуться к воротам и пробить точно в угол ворот Антона Шунина

Затем увеличить счёт бельгийцы смогли на 34-й минуте. После подачи с левого фланга Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Тома Менье, который отправил мяч в нижний угол ворот: 2:0.

Один из пользователей социальной сети предположил, как выглядела раздевалка российской команды в перерыве.

Но даже не два гола по итогам первого тайма удивили фанатов. На 30-й минуте Станислав Черчесов выпустил Дениса Черышева . А уже на 63-й вновь отправил полузащитника на скамейку. И это при том, что хавбек довольно уверенно вёл себя на поле.

Черышев получает мяч в центре поля и находится с ним несколько секунд, пока его не накрывают. За это время никто не ускорился и не предложил себя для передачи, — негодует пользователь.

Я продолжаю удивляться уровню. Черышев получает мяч в центре поля и находится с ним несколько секунд, пока его не накрывают. За это время НИКТО не ускорился и не предложил себя для передачи. Это вообще никак не связано с профессиональным футболом. #EURO2020 #БельгияРоссия— ТЕПЛО ФЕВРАЛЯ (@teplofevralya) June 12, 2021

Самое неприятное, конечно, что команда проиграла в День России. И болельщики не смогли упустить этот момент, поздравив всех с праздником.

А тем временем «Евроспорт» напомнил о зарплатах главных тренеров сборных. Черчесов как раз входит в топ-5.

Ну ничего. Впереди матчи с Данией и Финляндией. Правда, в Twitter продолжают «верить» в сборную и уже сейчас предрекают вылет с турнира. Ведь «главное не победа, а участие».

А нас еще в школе учили: главное не победа, а участие!#БельгияРоссия— George_Best (@sim_pobedishi) June 12, 2021

И пока одни свирепо «гасят» сборную, кто-то признаёт, что вовсе не видел смысла смотреть эту игру. Всё было слишком очевидно с самого начала.

Я даже смотреть не стала. Смысл?))



#БельгияРоссия— / Полинча / (@kuuuuzaa) June 12, 2021

Видимо, только чудо могло спасти команду от поражения. Или же артист Филипп Киркоров , который до этого посещал тренировку национальной команды. Тогда, если кто забыл, он перепутал Марио Фернандеса с Магомедом Оздоевым. Да и с отчеством Черчесова, откровенно говоря, не справился.

Бытует мнение, что на поле даже певец выглядел бы солиднее.

Ставь лайк, если считаешь, что именно его не хватило сегодня нашей сборной #БельгияРоссия pic.twitter.com/yX7fW01uAh— Lёha (@NinjaTurtleAlex) June 12, 2021