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Чемпионат Европы по футболу 2020

Депутат Малинкович: «Сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить»

Спорт-Экспрессиещё 1
1 час назад
Лидер партии «Коммунисты России», депутат муниципального Совета «Смольнинский» Сергей Малинкович прокомментировал поражение сборной России в матче Евро-2020 против Бельгии (0:3).
«Моя версия такая: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду, — цитирует политика Sport24. — Мы не знаем, в какой состоянии они выходили на поле. Тренер ведь не идиот, он не хочет терять свое место. И, я уверен, с ним наверняка была проведена беседа на самом высоком уровне. Но так продуть... Здесь точно замешана какая-то третья сторона.
Поэтому, на мой взгляд, нужно восстановить советскую традицию — на каждый матч с командой должны ездить пять сотрудников ФСБ. Лучше всего, чтобы чекисты были внедрены в состав команды, и никто не знал, кто он на самом деле. Короче, в сборной должен быть человек, ответственный за морально-политическую обстановку.
Сейчас, по итогам матча с Бельгией, нужно сделать выводы и провести расследование. Если выяснится, что никто их не травил и не облучал, то тренер должен быть заменен, а футболисты — лишиться премиальных за эту игру. В матчах с Данией и Финляндией команда должна искупить вину кровью».
В составе бельгийцев дубль сделал Ромелу Лукаку. Также отличился Тома Менье.
Евро-2020,Видео,Сергей Малинкович,СБОРНАЯ РОССИИ,ФСБ,
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