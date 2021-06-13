«Злой гений»: как Лукаку дважды унизил сборную России

Сборная России стартовала на чемпионате Европы — 2020 с понятного, но неприятного поражения от бельгийцев со счётом 0:3. Фавориты группы B, не напрягаясь, разобрались с командой Станислава Черчесова

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Maksim Konstantinov/Global Look Press

Настоящий ужас в Дании

Tomi Hänninen/Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Настроение перед первым матчем сборной России омрачила игра, которая началась за несколько часов. В группе B встречались Дания и Финляндия. Почти под конец первого тайма на поле стадиона «Паркен» упал датский полузащитник Кристиан Эриксен . Игрок подбежал к боковой линии, чтобы разыграть аут, но упал прямо на ходу без сознания. Арбитр сразу остановил встречу, партнёры по команде подбежали к пострадавшему и сделали всё, чтобы не дать языку запасть. Медицинская бригада оказалась рядом спустя несколько секунд.

Ситуация серьёзная — у 29-летнего Эриксена случился сердечный приступ. На данный момент футболист находится в стабильном состоянии и уже общается с семьёй. Однако напугал он всех знатно.

Хаос на Невском

Не все успели до старта Евро-2020 получить паспорта болельщиков. И естественно, в самый последний момент в центре выдачи Fan ID на Невском проспекте образовалась очередь. Чтобы не тратить несколько часов на получение документа, который позволяет попасть на стадион «Газпром Арена», можно было купить место впереди за тысячу рублей. Очень по-русски.

BLM

Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Незадолго до старта турнира сборная Англии заявила, что будет преклонять колено перед каждой встречей европейского первенства. Даже несмотря на недоумение болельщиков, ребята от идеи не отказались. А вот поддержки со стороны участников Евро пока не обнаружено. Хорваты и нидерландцы, например, заявили об отказе участвовать в акции 12 июня. Бельгийцы и россияне молчали до последней минуты. Как итог — стоя пели только подопечные Станислава Черчесова. А болельщики, в свою очередь, гостей освистали.

Невозможно пройти мимо фанатов. Приятно, что в Санкт-Петербурге разрешили присутствие 50% зрителей. Казалось, что на арене находились только россияне: такого оглушающего пения не слышно было очень давно. И тем грустнее от того, что мы не услышим родной гимн на чемпионате мира в Катаре, куда, конечно, сначала надо отобраться.

Быстрый гол и рёв трибун

С первых минут российская команда рванула вперёд. Но энтузиазма надолго не хватило. На 10-й минуте Ромелу Лукаку открыл счёт встречи. Получил мяч в штрафной и точно использовал свой шанс. Правда, гол-то неоднозначный. Забит с явного офсайда. Но арбитр посчитал, что раз мяч отлетел в нападающего от защитника Андрея Семёнова , то можно и засчитать.

Лукаку посвятил мяч полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, сказав в камеру: «Chris, I love you!» (Крис, я люблю тебя!).

Ошибка российского защитника оказалась не последней. На 17-й минуте он снова привёз: потерял мяч, Лукаку снова побежал к воротам, но тут спас Георгий Джикия

Беда не приходит одна

Пора перестать играть на Дзюбу

Второй тайм прошёл не без казусных голов. Бельгийцы до последних минут возили соперника и в итоге всё-таки унизили. Лукаку убежал от Дивеева и классно пробил в ближний угол.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press