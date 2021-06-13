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Чемпионат Европы по футболу 2020

Датский футболист Кристиан Эриксен перенёс на поле остановку сердца

Говорит Москва
48 минут назад
Главный тренер датчан Каспер Хьюлманд рассказал на пресс-конференции, что сейчас состояние спортсмена остаётся стабильным.
Футболист Эриксен перенёс на поле остановку сердца
Фото: ReutersReuters
Ранее медики сообщили, что обследование пока не выявило у футболиста проблем со здоровьем.
Накануне Эриксен потерял сознание во время игры со сборной Финляндии. Его пытались реанимировать на месте, затем доставили в больницу. Отмечается, что игрок не болел COVID-19 и не делал прививку от коронавируса.
Евро-2020,Кристиан Эриксен,
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