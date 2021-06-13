Футболист Эриксен перенёс на поле остановку сердца

Ранее медики сообщили, что обследование пока не выявило у футболиста проблем со здоровьем.

Накануне Эриксен потерял сознание во время игры со сборной Финляндии. Его пытались реанимировать на месте, затем доставили в больницу. Отмечается, что игрок не болел COVID-19 и не делал прививку от коронавируса.