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Чемпионат Европы по футболу 2020

Австрия обыграла Северную Македонию на Евро-2020

RT на русскомиещё 7
1 час назад
В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Австрии одержала победу над Северной Македонией.
Австрия обыграла Северную Македонию на Евро-2020
Фото: ReutersReuters
Матч, проходивший на стадионе «Националь» в Бухаресте, завершился со счётом 3:1 в пользу австрийцев.
В составе сборной Австрии отличились Штефан Лайнер, Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович. У Северной Македонии гол на счету Горана Пандева.
Ранее сообщалось, что гол Стерлинга помог Англии обыграть Хорватию на Евро-2020.
Евро-2020,Михаэль Грегорич,Горан Пандев,Марко Арнаутович,
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