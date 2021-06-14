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Чемпионат Европы по футболу 2020

Боярский заявил, что сборная Украины намного сильнее России

Газета.Ruиещё 9
2 часа назад
Народный артист РСФСР Михаил Боярский сравнил сборные России и Украины после матчей 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.
Боярский: сборная Украины намного сильнее России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Конечно, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Нидерландами. Матч был загляденье! Я позавидовал, как играла украинская команда! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно», — цитирует артиста «СЭ».
Напомним российская сборная в стартовой игре турнира уступила Бельгии 0:3, а Украина проиграла Нидерландам 2:3.
Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск. Заключительной встречей группы В для команды Станислава Черчесова станет игра со сборной Дании 21 июня.
В группе C команда Андрея Шевченко сыграет со сборными Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).
Ранее российский спортивный журналист Геннадий Орлов заявил, что сборная Украины сильнее сборной России.
Евро-2020,Футбол,Михаил Боярский,Геннадий Орлов,Андрей Шевченко,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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