Боярский: сборная Украины намного сильнее России

«Конечно, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Нидерландами. Матч был загляденье! Я позавидовал, как играла украинская команда! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно», — цитирует артиста «СЭ».
Напомним российская сборная в стартовой игре турнира уступила Бельгии 0:3, а Украина проиграла Нидерландам 2:3.
Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск. Заключительной встречей группы В для команды Станислава Черчесова станет игра со сборной Дании 21 июня.
В группе C команда Андрея Шевченко сыграет со сборными Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).
Ранее российский спортивный журналист Геннадий Орлов заявил, что сборная Украины сильнее сборной России.