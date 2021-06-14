В матче с Бельгией Россия предстала совершенно безобидной командой, пишет португальская газета A Bola.
Помимо неудачной игры, на команду также свалились мышечные травмы Кузяева и Жиркова, которых пришлось менять еще в первом тайме.
Следующий матч с Финляндией станет определяющим для перспектив России на Евро, фиксирует издание.
Лукаку сыграл потрясающе, Россия выглядела ужасно, – так озаглавливает отчет о матче испанская газета AS.
Мрачная сборная России
обнажила свою чрезвычайную неуверенность в обороне, и была подавлена оппонентом, показывая крайне скудный футбол.
План Черчесова на игру оказался однозначно ошибочным. Да, количество номинальных защитников не всегда означает качество оборонительных действий, но также верно и то, что частая смена тактического рисунка еще больше подорвала и без того низкую надежность российской обороны, отмечает издание.
Россия не предложила Бельгии никаких контраргументов. Весь матч она была хрупкой, безыдейной командой с чрезмерным количеством комплексов. Очевидно, что вариант с прямолинейной игрой на Дзюбу более чем интересный, но это не может быть единственным ресурсом на таком турнире, припечатывает тактику Черчесова AS.
Черчесов совершил фатальную ошибку, выбрав амбициозную схему 4-2-3-1, вторит испанским коллегам итальянская La Gazzetta Dello Sport.
Было бы правильнее использовать схему с тремя центральными защитниками, что мы и прогнозировали накануне, однако не угадали. Тандем в центре обороны Джикия-Семенов не выдержал натиска колосса Лукаку. Первый гол бельгийцев стал подарком от Семенова, второй – оказался презентом от Шунина.
В перерыве Черчесов исправился, перейдя на 3-4-2-1 c Головиным и Черышевым, действовавшим под Дзюбой, – и ситуация немного улучшилась. Россия чуть разыгралась, пытаясь набрать побольше воздуха, но была похожа на рыбу, которая безрезультатно старается выбраться из сети, резюмирует La Gazzetta dello Sport.