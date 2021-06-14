В матче с Бельгией Россия предстала совершенно безобидной командой, пишет португальская газета A Bola.

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Помимо неудачной игры, на команду также свалились мышечные травмы Кузяева и Жиркова, которых пришлось менять еще в первом тайме.

Следующий матч с Финляндией станет определяющим для перспектив России на Евро, фиксирует издание.

Лукаку сыграл потрясающе, Россия выглядела ужасно, – так озаглавливает отчет о матче испанская газета AS.

Мрачная сборная России обнажила свою чрезвычайную неуверенность в обороне, и была подавлена оппонентом, показывая крайне скудный футбол.

План Черчесова на игру оказался однозначно ошибочным. Да, количество номинальных защитников не всегда означает качество оборонительных действий, но также верно и то, что частая смена тактического рисунка еще больше подорвала и без того низкую надежность российской обороны, отмечает издание.

Россия не предложила Бельгии никаких контраргументов. Весь матч она была хрупкой, безыдейной командой с чрезмерным количеством комплексов. Очевидно, что вариант с прямолинейной игрой на Дзюбу более чем интересный, но это не может быть единственным ресурсом на таком турнире, припечатывает тактику Черчесова AS.

Черчесов совершил фатальную ошибку, выбрав амбициозную схему 4-2-3-1, вторит испанским коллегам итальянская La Gazzetta Dello Sport.

Было бы правильнее использовать схему с тремя центральными защитниками, что мы и прогнозировали накануне, однако не угадали. Тандем в центре обороны Джикия-Семенов не выдержал натиска колосса Лукаку. Первый гол бельгийцев стал подарком от Семенова, второй – оказался презентом от Шунина.