Украинцев расстрогала поддержка россиян на Евро

На Украине обсуждают видео, на котором россияне радуются голам украинской сборной против Нидерландов на Евро-2020.

Фото: EPA-EFE EPA-EFE

Накануне в сети появились кадры из Санкт-Петербурга, где болельщики радуются голам украинских футболистов.

"Вот так радовались россияне второму голу нашей сборной голландцам. Спорт все равно победит политику!", – написал украинский телеведущий Дмитрий Спивак на своей странице в Facebook.

В комментариях к данному посту пользователи с удивлением отметили, что комментаторы с российского «Первого» канала также радовались голам сборной Украины и даже иногда говорили "наша сборная».

Один из комментаторов отметил, что часто смотрит футбол по российским каналам и ни разу не слышал от комментаторов что-то плохое в сторону украинцев - всегда только положительные отзывы.

«Привет из Петербурга! Подтверждаю. Болел и переживал за сборную Украины. Так будет и дальше», - написал в комментариях россиянин.



«От такого искреннего, братского отношения – на глазах слезы благодарности», - призналась украинка.



«Даже войны останавливались когда были Олимпийские игры», - вспомнил один из пользователей.

При этом за день до этого, когда сборная России играла против Бельгии, на Украине устраивались акции против российских футболистов.

Российские болельщики радуются второму голу Украины pic.twitter.com/H1w6sjU8MQ— Чемпионат (@championat) June 13, 2021

Украинская газета "Страна.ua" сообщила , что в Киеве служба такси "Бонд" объявила, что подарит 50 гривен на счет за победу сборной Бельгии над Россией. А во Львове посетителям фанзоны пообещали бесплатное пиво за каждый гол в ворота сборной России. В то же время издание отмечает, что многие украинцы тоже болели за сборную России.