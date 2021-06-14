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Чемпионат Европы по футболу 2020

«На глазах слезы благодарности»: Украинцев растрогала поддержка россиян на Евро

Ювелина Бернст
1 час назад
На Украине обсуждают видео, на котором россияне радуются голам украинской сборной против Нидерландов на Евро-2020.
Украинцев растрогала поддержка россиян на Евро
Фото: EPA-EFEEPA-EFE
Накануне в сети появились кадры из Санкт-Петербурга, где болельщики радуются голам украинских футболистов.
"Вот так радовались россияне второму голу нашей сборной голландцам. Спорт все равно победит политику!", – написал украинский телеведущий Дмитрий Спивак на своей странице в Facebook.
В комментариях к данному посту пользователи с удивлением отметили, что комментаторы с российского «Первого» канала также радовались голам сборной Украины и даже иногда говорили "наша сборная».
Один из комментаторов отметил, что часто смотрит футбол по российским каналам и ни разу не слышал от комментаторов что-то плохое в сторону украинцев - всегда только положительные отзывы.
«Привет из Петербурга! Подтверждаю. Болел и переживал за сборную Украины. Так будет и дальше», - написал в комментариях россиянин.

«От такого искреннего, братского отношения – на глазах слезы благодарности», - призналась украинка.

«Даже войны останавливались когда были Олимпийские игры», - вспомнил один из пользователей.
При этом за день до этого, когда сборная России играла против Бельгии, на Украине устраивались акции против российских футболистов.
Украинская газета "Страна.ua" сообщила, что в Киеве служба такси "Бонд" объявила, что подарит 50 гривен на счет за победу сборной Бельгии над Россией. А во Львове посетителям фанзоны пообещали бесплатное пиво за каждый гол в ворота сборной России. В то же время издание отмечает, что многие украинцы тоже болели за сборную России.
Многие украинцы написали под постом Спивака, что им стыдно за поведение жителей своей страны, которые радовались проигрышу сборной России.
Евро-2020,Дмитрий Спивак,СБОРНАЯ РОССИИ,
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