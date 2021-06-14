Украинцев растрогала поддержка россиян на Евро

"Вот так радовались россияне второму голу нашей сборной голландцам. Спорт все равно победит политику!", – написал украинский телеведущий Дмитрий Спивак на своей странице в Facebook.
«Привет из Петербурга! Подтверждаю. Болел и переживал за сборную Украины. Так будет и дальше», - написал в комментариях россиянин.
«От такого искреннего, братского отношения – на глазах слезы благодарности», - призналась украинка.
«Даже войны останавливались когда были Олимпийские игры», - вспомнил один из пользователей.