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Чемпионат Европы по футболу 2020

​Черчесов упал по ходу победного матча с Финляндией

Евро-футбол.Руиещё 6
2 часа назад
Сборная России подчеркнула свои амбиции, обыграв Финляндию и сохранив шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы. Автором единственного гола российской команды в прошедшей игре стал Алексей Миранчук, выступающий за «Аталанту».
​Черчесов упал по ходу победного матча с Финляндией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Между тем, в сети появились фотографии со Станиславом Черчесовым. Судя по всему, по ходу матча с финнами главный тренер сборной России упал в пределах своей технической зоны.
Теперь сборная России будет готовиться к ключевой игре против Дании. В Копенгагене команда Станислава Черчесова сыграет в ближайший понедельник, 21 июня.
Евро-2020,Футбол,Алексей Миранчук,СБОРНАЯ РОССИИ,
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