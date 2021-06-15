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Чемпионат Европы по футболу 2020

Мостовой сделал ставку на Францию в матче с Германией

Лера Букина
1 час назад
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, чего ожидает от матча группы F Евро-2020 Франция — Германия. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Мостовой сделал ставку на Францию в матче с Германией
Фото: ТАССТАСС
Встреча назначена на 15 июня. Матч пройдет в Мюнхене в 22.00 (мск).
По его словам, данный чемпионат Европы станет особенным. Уже случилось много того, что не происходит обычно, указал Мостовой. По его словам, на матч выйдет самая сильная группа. Он считает Францию фаворитом в данном матче.
«Не думаю, что Германия сможет сдержать быструю атаку французов, будет атакующий футбол от обеих команд. Немцам могут помочь родные стены, болельщики в Мюнхене очень хорошо поддерживают. Было бы обидно потерять одну из трех топовых сборных на групповом этапе. Думаю, что Франция за счет стабильности должна одержать победу», — заявил Мостовой в интервью изданию.
Евро-2020 стартовал 11 июня. Чемпионат продлится месяц. Франция и Германия также вступят в борьбу в одной группе F c Венгрией и Португалией.
Владимир Путин не намерен оценивать работу главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова после проигрыша его команды в матче чемпионата Европы. Об этом заявил пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.
Семь матчей турнира пройдут в Санкт-Петербурге. В ходе первой встречи в рамках ЧЕ сборная России проиграла бельгийцам со счетом 0:3. После этого фанаты вновь потребовали отставки главного тренера россиян Станислава Черчесова.
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