Мостовой сделал ставку на Францию в матче с Германией

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Встреча назначена на 15 июня. Матч пройдет в Мюнхене в 22.00 (мск).

По его словам, данный чемпионат Европы станет особенным. Уже случилось много того, что не происходит обычно, указал Мостовой. По его словам, на матч выйдет самая сильная группа. Он считает Францию фаворитом в данном матче.

«Не думаю, что Германия сможет сдержать быструю атаку французов, будет атакующий футбол от обеих команд. Немцам могут помочь родные стены, болельщики в Мюнхене очень хорошо поддерживают. Было бы обидно потерять одну из трех топовых сборных на групповом этапе. Думаю, что Франция за счет стабильности должна одержать победу», — заявил Мостовой в интервью изданию.

Евро-2020 стартовал 11 июня. Чемпионат продлится месяц. Франция и Германия также вступят в борьбу в одной группе F c Венгрией и Португалией.