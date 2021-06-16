Битва чемпионов мира: итоги пятого игрового дня Евро-2020

В пятый игровой день Евро-2020 прошло лишь два матча вместо привычных трёх, зато каких! Поединок Франции против Германии, пожалуй, можно назвать центральным во всём первом туре чемпионата, а действующий обладатель трофея Португалия начала защиту титула в игре с Венгрией. Помимо самих матчей, произошло и несколько других важных событий.

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С улыбкой на лице

Впервые после страшного инцидента в игре с Финляндией к общественности обратился Кристиан Эриксен . Утром лидер сборной Дании сделал пост в Instagram, который уже к середине дня догнал по количеству лайков число подписчиков футболиста (3,4 миллиона). Было бы здорово начинать с таких хороших новостей каждый день!

Учитывая сложившиеся обстоятельства, могу сказать, что я в порядке. Мне ещё предстоит пройти обследования в госпитале, но я чувствую себя хорошо, — написал Эриксен под фотографией, на которой он с улыбкой и поднятым вверх большим пальцем лежит на больничной койке.

Переживший остановку сердца датчанин также поблагодарил всех за поддержку и отметил, что ему предстоит пройти несколько обследований. Про возвращение в футбол Эриксен ничего не сказал, но сейчас этот вопрос стоит на десятом месте. Главное, что хавбек остался жив.

Первые потери

Грустная новость пришла из расположения сборной России . Легенда национальной команды Жирков, которого специалисты и болельщики в знак уважения называют исключительно Юрием Валентиновичем, закончил выступление на Евро и отправился лечиться в Москву. Жаль, что начать турнир он толком не успел.

Неутешительный вердикт врачей озвучил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов . В матче с Бельгией футболист «Зенита» вышел в старте, но уже на 43-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы. После этого хавбек ни разу не тренировался вместе с командой. Сейчас на счету Жиркова 103 матча в составе национальной сборной. Космическая цифра, но до рекорда Сергея Игнашевича (126 игр) теперь добраться будет ещё тяжелее.

Решение пригласить Жиркова на Евро изначально многими подвергалось сомнению, ведь в 2021 году он лишь дважды сыграл в составе «Зенита» в РПЛ и суммарно не провёл на поле и 90 минут! Бесконечная вера Черчесова в проверенных бойцов известна давно, но в нынешнем составе есть несколько футболистов, способных заменить Жиркова.

Балканские разборки

Пока некоторые команды — участницы турнира активно бьются с расизмом, преклоняя колени, Марко Арнаутович из сборной Австрии решил разжечь межнациональный конфликт. Форвард на последних минутах игры с Северной Македонией (3:1) забил мяч и так обрадовался этому событию, что решил заявить в нецензурной форме о наличии у него половых связей с «албанской матерью» одного из соперников, а также кричал, что «может купить всю Македонию».

Простому обывателю не сразу станет понятно, откуда у австрийца такой интерес к гражданкам Албании, однако сербские корни Арнаутовича многое объясняют. Футболист уже успел извиниться, но УЕФА начал расследование. Возможно, эмоциональное празднование гола будет стоить форварду участия в дальнейших встречах.

Неуверенный разгром

Попавшая в «группу смерти» Португалия начинала турнирный путь в выездной встрече с аутсайдером квартета F — Венгрией. Уже со стартовым свистком обладателем очередного рекорда стал Криштиану Роналду . Для португальца нынешний Евро стал пятым в карьере, никому прежде не удавалось провести столько первенств Старого Света.

Игра же получилась до боли похожей на вчерашнюю встречу испанцев со шведами: фаворит атаковал, один за другим хоронил моменты, а аутсайдер стоял в обороне и пытался бегать в контратаки. В игре испанцев дело так и закончилось нулевой ничьей, но для португальцев всё сложилось удачнее. Обидный для хозяев гол защитника сборной Португалии Рафаэля Геррейро после рикошета случился лишь на 84-й минуте и поверг венгров в чувство глубокого уныния.

Нокдауном соперника воспользовался Роналду, который в течение нескольких минут сначала реализовал пенальти, а затем красиво разобрался с вратарём после выхода один на один. Благодаря дублю Криштиану добавил в свою бездонную копилку ещё один рекорд: теперь на его счету 11 мячей в финальной части Евро. Он больше не делит первенство в списке лучших бомбардиров турнира с Мишелем Платини , а возглавляет рейтинг единолично. Чемпионский характер

Главный матч первого тура всего группового этапа Евро остался любителям футбола на закуску. В последней игре стартового отрезка турнира встречались два последних чемпиона мира — Франция и Германия.

С первых минут стало понятно, что на поле вышли две топ-сборные, которые любят и умеют атаковать. Команды пролетали середину поля, обмениваясь опасными выпадами, но в первом тайме больше преуспели французы. Подопечные Дидье Дешама на 20-й минуте провели красивую атаку, которую завершил... Матс Хуммельс. Защитник сборной Германии неудачно сыграл после сильного спортсмена и отправил мяч в девятку собственных ворот.

Во второй половине игры гораздо активнее заиграла сборная Германии, к середине тайма команда Йохаима Лёва основательно придавила соперника и напомнила ту самую немецкую машину, которая несколько лет назад казалась непобедимой. Однако длилось это помутнение у французов недолго. К концу встречи чемпионы мира окончательно успокоили игру и четко играли по счёту.