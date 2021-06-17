Канерва говорит о моменте на 81-й минуте — перед заменой Дзюбы. Артём пытался успеть к мячу, и на фланге, прямо около скамейки финской сборной, влетел в соперника плечом. Главный арбитр матча Данни Маккели зафиксировал фол со стороны капитана российской сборной, а Дзюба просто не понял, что было не так. Зато произошедшее настолько не понравилось соперникам, что тренер вспомнил о случившемся на пресс-конференции. Свою экспертизу эпизода специально для «Чемпионата» сделал арбитр Игорь Федотов
, продолжающий развивать свой YouTube-канал
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