Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

«Дзюба поступил неправильно». За что финны обиделись на капитана России?

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад
После свистка арбитра Дзюба удивился, а вот наши соперники недовольны.
Россия обыграла Финляндию 1:0, но у главного тренера команды Суоми остались вопросы к нашей команде. А конкретно — к капитану сборной России Артёму Дзюбе. После матча Маркку Канерва, похвалив своих футболистов, неожиданно высказался в адрес нашего нападающего.
– Очень неприятно, когда такой крупный футболист таким образом действует против тебя, — заявил Канерва на пресс-конференции. — Когда я был игроком, такого рода борьба считалась нормальной, но сейчас правила изменились. Мне кажется, то, что сделал Дзюба — не совсем правильно.
Канерва говорит о моменте на 81-й минуте — перед заменой Дзюбы. Артём пытался успеть к мячу, и на фланге, прямо около скамейки финской сборной, влетел в соперника плечом. Главный арбитр матча Данни Маккели зафиксировал фол со стороны капитана российской сборной, а Дзюба просто не понял, что было не так. Зато произошедшее настолько не понравилось соперникам, что тренер вспомнил о случившемся на пресс-конференции. Свою экспертизу эпизода специально для «Чемпионата» сделал арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал:
– А что, главный тренер сборной Финляндии хотел жёлтую для Дзюбы? Дзюба шёл не на мяч, а в игрока — это видно по повторам. Арбитр свистнул фол, но это не нарушение на жёлтую. Многие вообще посчитали, что это не фол — не в грудь, как показал финский игрок. Важно то, что он шёл в игрока, но агрессии и грубости же не было. Да, за это точно не назначили бы 11-метровый. Тут можно было и продолжить игру, далеко не все арбитры свистнули бы такой момент. Дзюба удивился свистку, потому что считал, что сыграл плечом в плечо, хотя мяч и был в стороне. Такой реакции от финского тренера момент не стоит, — сказал Федотов.
Евро-2020,Видео,ЧЕ по футболу,Игорь Федотов,СБОРНАЯ РОССИИ,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители