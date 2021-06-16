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Чемпионат Европы по футболу 2020

Финляндия — Россия: Похьянпало забил гол на 3-й минуте, его отменили после VAR

Чемпионат.com
59 минут назад
Нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало в матче со сборной России открыл счёт на 3-й минуте, однако рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.
Гол Финляндии в ворота России отменили
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Матч проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты: Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.
Напомним, что в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).
В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.
Евро-2020,Иштван Ковач,Йоэль Похьянпало,СБОРНАЯ РОССИИ,
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