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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная России поблагодарила Бузову за победу на Евро

Вероника Полынина
1 час назад
Сборная России по футболу после победы над финнами поблагодарила Ольгу Бузову.
Сборная России поблагодарила Бузову за победу на Евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Шли вперед, не боялись, нагнетали. Спасибо за совет, Ольга», - говорится в твиттере сборной.
В среду во втором матче группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Алексей Миранчук.
14 июня телеведущая Ольга Бузова стала гостьей прямого эфира телеканала «Матч ТВ», посвященного игре российской сборной на «Евро».
Бузова обратилась к футболистам сборной России, и посоветовала им кайфовать и ничего не бояться.
«Жизнь одна — кайфуйте! И никогда ничего не бойтесь. Знаете, есть такое понятие, как безусловная любовь. Вот я так люблю вас, я так люблю Россию, спорт, футбол. Я занимаюсь спортом с 13 лет. Ребята, я вас люблю, страна вас любит. Мы за вас болеем. Просто не бойтесь, как я! Я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите! Идите вперед, идите в атаку. Ребята, соберитесь, просто соберитесь», — сказала Бузова.
Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Сборная России провела две встречи в рамках группового этапа. Матч с командой Бельгии закончился поражением (0:3), игра с финнами завершилась победой (1:0). В понедельник, 21 июня, российским футболистам предстоит сыграть против команды Дании.
Евро-2020,Алексей Миранчук,Ольга Бузова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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