Сборная России поблагодарила Бузову за победу на Евро

«Шли вперед, не боялись, нагнетали. Спасибо за совет, Ольга», - говорится в твиттере сборной.
«Жизнь одна — кайфуйте! И никогда ничего не бойтесь. Знаете, есть такое понятие, как безусловная любовь. Вот я так люблю вас, я так люблю Россию, спорт, футбол. Я занимаюсь спортом с 13 лет. Ребята, я вас люблю, страна вас любит. Мы за вас болеем. Просто не бойтесь, как я! Я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите! Идите вперед, идите в атаку. Ребята, соберитесь, просто соберитесь», — сказала Бузова.