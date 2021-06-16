Сборная России поблагодарила Бузову за победу на Евро

Бузова обратилась к футболистам сборной России, и посоветовала им кайфовать и ничего не бояться.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Сборная России провела две встречи в рамках группового этапа. Матч с командой Бельгии закончился поражением (0:3), игра с финнами завершилась победой (1:0). В понедельник, 21 июня, российским футболистам предстоит сыграть против команды Дании.