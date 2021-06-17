Италия обыграла Швейцарию в матче Евро-2020

Сборная Италии после победы над сборной Швейцарии первой из всех участников вышла в плей-офф чемпионата Европы - 2020. Встреча, которая прошла в Риме, завершилась со счетом 3:0.

В следующем матче итальянцы сыграют против с Уэльсом. Встреча состоится 20 июня. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени. Матч 1/8 финала, в котором сыграет сборная Италии состоится 26 июня в Лондоне. Соперником станет команда, занявшая второе место в группе С (Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.