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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Италии первой вышла в 1/8 финала Евро-2020

Газета.Ruиещё 6
1 час назад
Сборная Италии после победы над сборной Швейцарии первой из всех участников вышла в плей-офф чемпионата Европы - 2020. Встреча, которая прошла в Риме, завершилась со счетом 3:0.
Италия обыграла Швейцарию в матче Евро-2020
Фото: ТАССТАСС
Игру обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. На 26 минуте матча счет открыл Мануэль Локателли. Через семь минут после перерыва Локателли оформил дубль. В самом конце игры отличился Чиро Иммобиле. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка.
В следующем матче итальянцы сыграют против с Уэльсом. Встреча состоится 20 июня. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени. Матч 1/8 финала, в котором сыграет сборная Италии состоится 26 июня в Лондоне. Соперником станет команда, занявшая второе место в группе С (Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.
Чемпионат Европы — 2020.
Группа АИталия — Швейцария — 3:0Голы: 1:0 — Локателли — 26; 2:0 — Локателли, 52; 3:0 — Иммобиле, 89.
Ранее сообщалось, что сборная Уэльса обыграла национальную команду Турции в матче Евро-2020.
Евро-2020,Футбол,Сергей Карасев,Мануэль Локателли,Газета.Ru,
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