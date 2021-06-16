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Чемпионат Европы по футболу 2020

Кузяев назвал непростым матч с Финляндией на Евро-2020

RT на русском
1 час назад
Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев прокомментировал победу над Финляндией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.
Кузяев назвал непростым матч с Финляндией на Евро-2020
Фото: ReutersReuters
«Непростая игра была. В первом тайме действовали хорошо, создавали моменты, но во втором немного сбавили. С чем это связано, я не знаю. Ещё на вчерашней тренировке чувствовал себя хорошо, так что вопрос со здоровьем не стоял», — цитирует Кузяева «Матч ТВ».
Он также высказался о своей игре на позиции левого защитника. По его словам, он понимает, какие требования есть к игроку в этом амплуа.
«Конечно, это непривычно, так как я обычно в центре действую, но тренерский штаб поставил меня туда», — сказал игрок.
Сборная России в Санкт-Петербурге победила Финляндию со счётом 1:0 и в заключительном матче группового этапа сыграет с Данией. Встреча состоится 21 июня в Копенгагене.
Ранее сборная России поблагодарила Бузову за совет после победы над Финляндией.
Евро-2020,Футбол,Далер Кузяев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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