Кузяев назвал непростым матч с Финляндией на Евро-2020

Полузащитник сборной России
по футболу Далер Кузяев
прокомментировал победу над Финляндией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.
«Непростая игра была. В первом тайме действовали хорошо, создавали моменты, но во втором немного сбавили. С чем это связано, я не знаю. Ещё на вчерашней тренировке чувствовал себя хорошо, так что вопрос со здоровьем не стоял», — цитирует Кузяева «Матч ТВ».
Он также высказался о своей игре на позиции левого защитника. По его словам, он понимает, какие требования есть к игроку в этом амплуа.
«Конечно, это непривычно, так как я обычно в центре действую, но тренерский штаб поставил меня туда», — сказал игрок.
Сборная России в Санкт-Петербурге победила Финляндию со счётом 1:0 и в заключительном матче группового этапа сыграет с Данией. Встреча состоится 21 июня в Копенгагене.
Ранее сборная России поблагодарила Бузову за совет после победы над Финляндией.