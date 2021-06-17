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Чемпионат Европы по футболу 2020

Нападающий Дзюба повторил личный антирекорд по безголевой серии за сборную России

Просто Про Спорт
1 час назад
Форвард сборной России Артем Дзюба не может забить за национальную команду в пятой встрече кряду, что является повторением его личного антирекорда. Такую же серию нападающий демонстрировал в 2015 году.
Дзюба повторил личный антирекорд
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович© РИА Новости / Владимир Астапкович
Накануне сборная России с минимальным счетом обыграла команду Финляндии (1:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Автором единственного мяча стал Алексей Миранчук.
В заключительном туре группового этапа 21 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Дании в Копенгагене. Финнам в этот же день предстоит сыграть с бельгийцами в Санкт-Петербурге.
Евро-2020,Артем Дзюба,Алексей Миранчук,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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