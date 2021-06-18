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Чемпионат Европы по футболу 2020

Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия — Чехия

Спорт-Экспрессиещё 15
1 час назад
Лучшим игроком матча Евро-2020 Хорватия — Чехия признан полузащитник Лука Модрич, сообщает официальный сайт УЕФА. Он вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут матча.
Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия — Чехия
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью (1:1) во втором туре группового этапа. У чехов забил Патрик Шик. Он реализовал пенальти. А Иван Перишич сравнял счет.
Чехия набрала четыре очка и лидирует в группе D. У Хорватии одно очко и 3-я позиция.
В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.
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