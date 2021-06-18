Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Талисман Евро-2020 показал Черчесову, как нужно открывать бутылки

Чемпионат.comиещё 4
2 часа назад
Талисман Евро-2020 снялся в специальном ролике, в котором показал главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, как нужно открывать бутылки.
Талисман Евро-2020 показал Черчесову способ открывать бутылки
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»
Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в «твиттере» Евро-2020.
Ранее наставник стал героем обсуждений в социальных сетях после ответа на жест нападающего Португалии Криштиану Роналду. Черчесова на пресс-конференции спросили, видел ли он, что сделал Роналду. Наставник сборной России в ответ открыл бутылку колы с помощью другой бутылки и отпил из неё. Напомним, звезда португальской сборной на пресс-конференции после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Венгрией (3:0) заменил спонсорский напиток — бутылки Coca-Cola — на воду. Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
Евро-2020,Криштиану Роналду,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Coca-Cola,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители