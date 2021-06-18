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Чемпионат Европы по футболу 2020

В Москве закроют фан-зоны для болельщиков

Lenta.ru
1 час назад
В Москве закроют фан-зоны для болельщиков к чемпионату Европы по футболу. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
В Москве закроют фан-зоны для болельщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мера была вызвана распространением коронавируса. Собянин заявил, что зрелищные мероприятия в Москве смогут вмещать в себя максимум 1000 зрителей, из-за чего фан-зоны для фанатов были закрыты.
17 июня Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается. Он добавил, что динамика распространения инфекции в столице оказалась неожиданной, так как иммунитет есть более чем у 60 процентов горожан.
Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Фан-зона в Москве располагалась в Лужниках. Попасть туда можно было по предварительной регистрации. Кроме того, фанаты были обязаны носить маски и перчатки, а также не иметь признаков коронавирусной инфекции.
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