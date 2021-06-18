В Москве закроют фан-зоны для болельщиков

Мера была вызвана распространением коронавируса. Собянин заявил, что зрелищные мероприятия в Москве смогут вмещать в себя максимум 1000 зрителей, из-за чего фан-зоны для фанатов были закрыты.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Фан-зона в Москве располагалась в Лужниках. Попасть туда можно было по предварительной регистрации. Кроме того, фанаты были обязаны носить маски и перчатки, а также не иметь признаков коронавирусной инфекции.