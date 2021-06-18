СМИ: финал Евро-2020 могут перенести из Лондона

Отмечается, что британские власти всревожены, что если они не ослабят карантинные меры, то игры Евро-2020 будут перенесены в Венгрию, где с будущей недели снимут все ограничения, в частности -на степень заполняемости стадионов. Англоязычное издание также добавило, что послабления, которые сейчас обсуждают в Лондоне, могут вызвать негативную реакцию британцев, которым до сего момента не разрешается покидать границы своей страны.