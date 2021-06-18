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Чемпионат Европы по футболу 2020

СМИ: финал Евро-2020 могут перенести из Лондона

Мария Иванова
1 час назад
Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) предупредили властей Британии, что возможно будут перенесены полуфинальный и финальный матчи Евро-2020 в Будапешт, если Лондоном не будет увеличена заполняемость стадиона «Уэмбли». Об этом сообщило издание The Times.
СМИ: финал Евро-2020 могут перенести из Лондона
Фото: ТАССТАСС
Теперь Великобритания возможно отменит карантин для 2,5 тыс. спортивных чиновников, чтобы они смогли посетить игру.
По сведениям издания, власти Англии хотят отменить самоизоляцию для чиновников UEFA, Международной федерации футбола, политиков, а также представителей спонсоров и вещателей. Примерно 2,5 тыс. избранных важных персон смогут вживую посмотреть матчи play-off турнира, а также посетить тренировки и встречи с правительством Британии, сообщает Коммерсантъ.
Отмечается, что британские власти всревожены, что если они не ослабят карантинные меры, то игры Евро-2020 будут перенесены в Венгрию, где с будущей недели снимут все ограничения, в частности -на степень заполняемости стадионов. Англоязычное издание также добавило, что послабления, которые сейчас обсуждают в Лондоне, могут вызвать негативную реакцию британцев, которым до сего момента не разрешается покидать границы своей страны.
Напомним, Британия занимает 7-ю строку мирового антирейтинга по численности заболевших коронавирусной инфекцией (свыше 4,5 млн человек). А 14 июня власти страны сообщили о продлении принятых ранее из-за пандемии ограничений еще на месяц.
Евро-2020,УЕФА,Газета "Коммерсантъ",
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