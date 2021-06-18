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Чемпионат Европы по футболу 2020

В Италии назвали причину остановки сердца Эриксена на матче Евро

Газета.Ru
1 час назад
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенес остановку сердца в матче против Финляндии (0:1) на Евро-2020 из-за миокардита – поражения сердечной мышцы миокарда. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Сердце Эриксена остановилось на матче Евро из-за миокардита
Фото: ReutersReuters
"Федерация футбола Дании не раскрыла диагноз врачей в официальном заявлении. Но все говорит о том, что причиной инцидента в матче с финнами стал миокардит – воспаление сердечной мышцы. По мнению датских врачей и некоторых международных специалистов, для избавления от миокардита недостаточно медикаментозного лечения. По этой причине Эриксену установили дефибриллятор", - говорится в статье.
12 июня в рамках первого тура группового этапа Евро-2020 сборная Дании принимала команду Бельгии. На 43-й минуте игры у Эриксена остановилось сердце, после чего он упал на газон. Представителям медицинского штаба датской сборной удалось реанимировать спортсмена, затем он был госпитализирован. В настоящее время он находится в больнице Копенгагена.
Сообщается, что ему была проведена операция по установке дефибриллятора. По данным СМИ, его могут выписать 19 июня.
Ранее стало известно, что Эриксену запретят играть за "Интер" в случае установки постоянного дефибриллятора для сердца.
Евро-2020,Кристиан Эриксен,
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